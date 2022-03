La única finalidad es estar tranquilos, poder ir al futbol de manera segura y en paz. Así ven los aficionados tapatíos en general la idea de obtener y utilizar el Fan ID que propuso Grupo Orlegi para los juegos como local de Santos, Atlas y Tampico Madero y en este caso, con los Zorros en el próximo Clásico Tapatío ante Chivas.

Además, consideran que obtener este requisito es fácil, seguro y les toma no más de cinco minutos poder conseguirlo, como lo relató Tomás Valdivia, seguidor de los campeones rojinegros del Atlas.

“Ingresé a la liga https://yosoyaficionado.com/login donde me registré con mi correo electrónico, me pidieron mis generales, cargar mi identificación y una foto en fondo blanco y ¡listo! En menos de cinco minutos creé mi Fan ID, el cual me llegó a mi mail y descargue en mi teléfono”, relató.

Sin embargo pidió que así como les piden sus datos para generar el Fan ID, éstos sean cuidados y protegidos en este caso por Atlas como institución, aunque reconoció que es una buena medida.

“Excelente medida para controlar los accesos y registrar a los aficionados asistentes. Está bien, si es para mejorar adelante, con que cuiden la privacidad de los datos”.

JL