Atlas va a Morelia por tres puntos más

Si bien el Apertura 2019 apenas está por comenzar su segunda jornada, el Atlas tiene una oportunidad inmejorable de confirmar un buen arranque de certamen, toda vez que ya venció a Bravos de Ciudad Juárez y esta noche visita a quien fuera su “hermano” hasta hace unos meses, Monarcas Morelia.

El juego pasado en el estadio Jalisco no fue el mejor para el Atlas, la cancha y el rival no se prestaron para ser espectaculares, pero el equipo de Leandro Cufré mostró cosas que antes no había enseñado: solvencia en la zona baja, sobre todo con la incorporación de jugadores como el portero Camilo Vargas y el central Martín Nervo.

Ahora frente a los purépechas buscarán afianzarse en la parte alta de la tabla general y de paso irse olvidando del tema de cocientes, pues aunque ya se separaron un poco de Chivas y Querétaro, sus más cercanos perseguidores, no pueden quitar el dedo del renglón. “Sabemos que Morelia es un gran equipo, con un estadio espectacular, se verá un buen futbol, sabemos de las herramientas que tienen, sabemos que pueden ir a atacar, pero Atlas también sabe ir al frente. Ellos tienen la costumbre de ser ofensivos y se puede esperar un resultado abultado”, dijo Jorge Segura, el otro central rojinegro y que pelea por el puesto con el peruano Anderson Santamaría.

Por su parte, Monarcas llega a este compromiso con la urgencia de revertir lo sucedido en la Jornada 1, en donde fueron goleados y hasta humillados en algunos lapsos por el equipo campeón, Tigres, en el estadio Universitario. El marcador terminó 4-2, pero por momentos también tuvieron su reacción y esta noche en el estadio Morelos no buscan quién se las hizo, sino quién se las va a pagar, y los Zorros es el rival que tienen enfrente.

La suerte está echada, Monarcas y rojinegros se miden esta noche en el arranque de la Jornada 2 del Apertura 2019 en busca de tres puntos que den confianza para este inicio de campaña, pero sobre todo, para ir encontrando un equipo ideal en este arranque de campeonato.

Duelos parejos en el Morelos

Cada vez que Atlas se mete al estadio que está al pie del cerro del Quinceo en Morelia, Michoacán, entrega partidos hasta cierto punto memorables. La última ocasión en que ambos conjuntos se vieron las caras en este inmueble, el triunfo fue para los entonces dirigidos por Guillermo Hoyos que sacaron una importante victoria por 2-1.

Sin embargo, también han llegado derrotas dolorosas, como la de la Final del Torneo de Copa en su versión del Apertura 2013 ,en donde Morelia venció al Atlas en tanda de penales, quedándose con el título de este certamen, en una de las finales más emotivas en este tipo de torneos.

“Lolo” ya viajó con el equipo y es elegible

Apenas el 1 de febrero pasado fue sometido a una cirugía de talón de Aquiles, se dijo que estaría fuera seis meses de toda actividad futbol, por lo que Lorenzo Reyes ya está prácticamente recuperado. Su rehabilitación fue viento en popa y el chileno se reporta listo para reaparecer con el Atlas, por lo que hizo el viaje a Morelia para buscar minutos en el inicio de la Fecha 2 del Apertura 2019.

“Lolo” hizo la pretemporada a 100% con el resto de sus compañeros, siempre con un cuidado especial para no recaer de la lesión. Poco a poco fue con más intensidad en las prácticas, al grado de ya ser elegible por Leandro Cufré y ante Monarcas podría ir a la banca.

Otro elemento que hizo el viaje a Morelia fue el defensa central peruano, Anderson Santamaría, luego de que no tuvo actividad en la Jornada 1 ante Bravos debido a falta de ritmo que propició la premura del acuerdo entre él y los Zorros.

Posibles Alineaciones

Morelia: 13. Sebastián Sosa, 2. Efraín Velarde, 6. Sebastián Vegas, 24. Gabriel Achilier, 23. José Martínez, 26. Aldo Rocha, 10. Edison Flores, 8. Mario Osuna, 20. Rodrigo Millar, 21. Luis Mendoza, 31. Gastón Lezcano.

Suplentes: 33. Gutiérrez, 3. Medina, 15. Ramírez, 32. Del Ángel, 4. Valadez, 27. Sansores, 9. Aristeguieta.

DT: Javier Torrente.

Atlas: 12. Camilo Vargas, 15. Diego Barbosa, 2. Hugo Nervo, 4. Jorge Segura, 27. Jesús Angulo, 26. Jesús Isijara, 10. Osvaldo Martínez, 6. Édgar Zaldívar, 7. Jairo Torres, 25. Edson Rivera, 29. Javier Correa.

Suplentes: 23. Hernández, 5. Santamaría, 8. Andrade, 16. Aguilar, 20. Balda, 21. Reyes, 31. Barceló.

DT: Leandro Cufré.

Árbitro: Óscar Mejía García

HOY EN TV

Morelia vs. Atlas

19:00 horas/ Azteca 7