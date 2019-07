Segura no compara al Atlas con los grandes

En el futbol mexicano hay equipos poderosos económicamente hablando. Los conjuntos del norte, como lo son Tigres y Monterrey, así como los de la capital de la República como América y Cruz Azul, tienen nóminas altas y eso se refleja en buenos resultados en la cancha. Sin embargo el central del Atlas, Jorge Segura, no compara a su escuadra con estos conjuntos, ya que con lo que tienen en la plantilla pueden competir y lograr cosas importantes.

"Hay equipos con mucho dinero pero aquí hay jugadores en donde pueden darle mucho al club y ahí se ve la diferencia, siempre se puede competir".

“Siempre he pensado que es un equipo que quiere darle alegrías a la gente a pesar de las dificultades, económicamente siempre han tenido las ganas de darle alegrías a la hinchada, pero es algo que no me compete, pero sí es un equipo que no es de media tabla, sino que quiere luchar”, dijo el colombiano Jorge Segura.

“Yo veo que hay clubes donde hay mucha plata, pero acá se maneja de manera diferente, ya lo voy conociendo, hay equipos con mucho dinero pero aquí hay jugadores en donde pueden darle mucho al club y ahí se ve la diferencia, siempre se puede competir, siempre se busca la calidad de los jugadores para que se vea fortalecido el grupo”, siguió el central cafetalero.

Atlas culminó su preparación este jueves en sus instalaciones de La Madriguera y una vez que finalizó el entrenamiento, emprendieron el viaje a Morelia Michoacán, en donde destacó que Lorenzo Reyes se integró al plantel que verá acción ante Monarcas y el chileno podría ir a la banca. También Anderson Santamaría viajó buscando jugar como titular ante los michoacanos.

RR