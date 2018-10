Atlas tiene la mejor afición

Experiencia y conocimiento del tema lo tiene, vivió en las entrañas de la institución por muchos años, velando siempre por los intereses del Club, más allá de los propios. Víctor Flores Cosío, quien fungiera como vicepresidente deportivo de Atlas de 2009 al 2013 cuando el presidente era Carlos Martín del Campo, dijo en entrevista para esta casa editorial, que si algo tiene Atlas para respetar, es su afición, la que no abandona bajo ninguna circunstancia.

Sin embargo, lo que se pudo apreciar en el Estadio Jalisco, en el duelo ante los Zorros y los Diablos Rojos de Toluca, fue la peor entrada en años para ver al Atlas, ya que acudieron 15 mil 441 aficionados, en protesta a los malos manejos por parte de la directiva, lo que ha desembocado en pésimos resultados deportivos, que hoy tienen a los rojinegros en el último lugar de la tabla general con sólo cinco puntos.

“Es y seguirá siendo la mejor. Creo que el valor más grande que tiene Atlas es su gente, su afición, no lo digo de dientes para afuera, lo digo porque conozco, es el principal activo del Atlas, porque en qué deporte una afición puede seguir a un equipo cuando tiene 67 años sin un campeonato, pero en el atlista la ilusión siempre está, siguen apoyando al equipo sin importar nada, es la mejor afición del país, no es la más escandalosa, pero es la más conocedora, prefiere jugar bien a ser ganadores jugando feo”, dijo Víctor Flores, quien actualmente es vicepresidente de Clubes Atlas, en donde el presidente es Miguel Ángel Fong, además de que funge como presidente del Club Deportivo Tepatitlán de la Tercera División.

Reiteró la importancia que tiene la fanaticada para la parte directiva, al menos lo que solía ser cuando él era parte de la dirigencia atlista antes de la venta del equipo a Televisión Azteca.

“Es parte de la familia rojinegra, la afición, y todos tenemos obligación de darles cuentas, ellos son los que mandan, nosotros sólo éramos los administradores del negocio”, siguió.

Contento con la venta

“Yo, conociendo la política que maneja Azteca, que los conocí cuando estaban en Morelia, cuando se dio la adquisición, yo me quedé muy tranquilo, yo lo consideré como dejar ir a un hijo a un mejor lugar, pero sí tenía conciencia o experiencia que Morelia era un equipo que podía gastar, pero no tanto como otros del norte, la gente esperaba a un equipo tipo América, Tigres o Monterrey, Morelia no era así, no tiraba el dinero, creo que la gente creía que iba a ser un equipo superior al que hoy es”

En su gestión

Durante su gestión al frente de la vicepresidencia del Atlas AC antes de vender a Grupo Salinas, Víctor Flores Cosío era partidario de que la afición y el equipo de futbol estuvieran cerca, convivieran y se conocieran, hasta donde fuera posible. Hoy en día eso ya no es posible. Desde que está la nueva administración y desde que Atlas cambió de sede en sus entrenamientos, de Colomos a La Madriguera, la afición no ha podido ver a su equipo realizar una práctica, algo que era común en los anteriores clubes, tanto en Chapalita, como en Colomos.

“Depende mucho de los técnicos, hoy marcan la pauta de si es abierta o cerrada, en mi caso siempre fue abierta, es que había gente que no podía ir el sábado al juego, pero que sí podía ir a un entrenamiento, tenían la cercanía de ver al ídolo y que les firmaran su playera, hoy hay jugadores que se pueden encontrar en una plaza y nadie los conoce, porque son más cerrados”, platicó Flores Cosío.

Lo malo

“A veces descargar el peso de las contrataciones en los técnicos, como vicepresidente me correspondía analizar el futbol. Hoy es inteligencia deportiva, es un nombre rimbombante, pero creo que los momentos en donde le hicimos demasiado caso a algunos técnicos y no le dimos salida a varios jugadores que venían fuerte. Nunca hay que dejarle las manos completas a los técnicos, ellos deben trabajar con lo que hay”

Lo bueno

“Creo que los años, pese a que no soy tan viejo, entré muy chico al mundo del futbol, he tenido oportunidad de conocer gente en todo el mundo, España, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, he conocido periodistas, entrenadores, que me han ayudado mucho”.