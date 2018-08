Atlas se prepara para medirse a Morelia

Después del empate sin goles conseguido el pasado sábado ante Lobos BUAP, los Rojinegros del Atlas comenzaron este lunes, su preparación para medirse a su hermano mayor, Monarcas Morelia, dentro de la Jornada 5 del Apertura 2018, con una práctica intensa llevada a cabo en sus instalaciones de La Madriguera este lunes por la tarde.

Para el partido que se desarrollará el próximo viernes en el Estadio Jalisco, el director técnico Gerardo Espinoza tendrá una semana completa de trabajo, ya que no tendrán actividad en la Copa MX, debido a que por calendario les toca descanso, mientras que sus rivales en dicho certamen, Zacatepec y Cruz Azul se enfrentarán entre sí.

Es por eso, que los Rojinegros tienen tiempo para prepararse a consciencia y sobre todo afinar los detalles que siguen haciendo falta en lo que va de campeonato, entre eso, la definición frente al marco rival, ya que en lo que va de torneo, no ha podido conseguir un solo gol, a pesar de que se ha quedado cerca de conseguirlo, pero es uno de los temas pendientes en el interior de La Madriguera.

Para ese partido ante Monarcas Morelia, los Zorros ya tendrán plantel completo, no hará falta nadie, no hay lesionados, ni suspendidos, ya que Alejandro Díaz ya tuvo actividad con el equipo Sub-20 el pasado fin de semana, así como que Lorenzo Reyes ya cumplió con su partido de castigo, por lo que Gerardo Espinoza tiene la “problemática” ideal para armar su once inicial.

SA