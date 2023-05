Los Cuartos de Final del Clausura 2023 están a punto de arrancar y la buena noticia para los rojinegros del Atlas es que para el partido de Ida ante Chivas en el Estadio Jalisco, ya podrán contar con Julio César Furch, luego de que el delantero cumpliera su partido de suspensión y que no estuvo ante Cruz Azul en el Repechaje.

En dicho compromiso del pasado fin de semana, el titular fue Mauro Manotas y aunque no tuvo un mal partido, Julio Furch regresará al eje de ataque en el equipo de Benjamín Mora, haciendo dupla con la figura Julián Quiñones. Ante esto, los Zorros cuentan ya con platel completo para enfrentar a Chivas este jueves por la tarde.

Por otro lado, el técnico Mora no cree que su equipo lleve ventaja sobre Chivas en cuanto al estado físico, esto luego de que el Guadalajara no tuviera actividad este fin de semana y una posible pérdida de ritmo futbolístico también, mientras que Atlas sí jugó el Repechaje ante La Máquina.

"No lo considero así, ya cuando se acerca el día, todos vuelven a su cauce, a lo que tienen que hacer, realmente el descanso de Chivas aparentemente no fue mucho, no pierdan absolutamente nada considerable. Si bien es cierto como llegan, es importante como cierran los equipos, Atlas cerró muy bien, con mucha confianza, con mucha certeza, creyendo que podía mejorar, creyendo que la colaboración entre ellos iba a ser importante y eso nosotros tenemos que tomarlo como ventaja para nosotros, no sobre Chivas sino ventaja para nosotros y después de ahí creo que está muy parejo el duelo", comentó.

