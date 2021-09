Atlas presenta a Aníbal Chalá

En conferencia de prensa en donde estuvo presente el presidente del Atlas, José Riestra, así como el director técnico Diego Martín Cocca, los Zorros presentaron oficialmente al defensa Aníbal Chalá como último refuerzo para el Torneo Apertura 2021.

El ecuatoriano todavía tendrá que esperar una semana más para poder siquiera pensar en tener minutos con el equipo de Diego Cocca, por lo que ante León este sábado no tendrá participación, así como contra Puebla el martes; sin embargo para el Clásico Tapatío del 2 de octubre es probable que ya salga a la banca.

"Estas semanas son clave para mí, voy mejorando, trato de exigirme al máximo, me voy acoplando, hay que ir lento, pero preciso, quisiera tomarme esta semana más, porque la idea es entrar (a la cancha) y no volver a salir, no me gusta llevar las cosas de prisa, aquí estoy y (listo) para lo que viene", dijo el jugador "21" de Atlas.

Sobre su compromiso que tiene al vestir la casaca rojinegra, Chalá dijo que viene con toda la ilusión de lograr cosas grandes, no sin antes agradecer la oportunidad que le brindó la directiva de poder llegar a la Perla Tapatía.

"Agradecido por esta oportunidad, vengo con muchas ganas, con ilusión, contento con el paso que tuve por Europa, vengo decidido a hacer bien las cosas, vengo muy agradecido, es una gran institución, han estado al pendiente de mí, se siente el compañerismo que es fundamental, estoy ansioso por regresar a la cancha, espero estar lo antes posible", apuntó.

Aníbal Chalá llega a los Zorros con un contrato por cuatro años y desde esta semana ya fue inscrito en la página oficial de la Liga MX y está listo para cuando Diego Cocca así lo requiera.

