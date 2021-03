Atlas prepara el regreso de su afición

Más de 365 días después, los rojinegros volverán a jugar como locales con La Fiel en las tribunas, será con solamente el 25 por ciento del aforo del Estadio Jalisco y será para tres partidos fundamentales en el cierre del torneo: Tijuana, León y Chivas en el Clásico Tapatío.

Los Zorros, al igual que prácticamente todos los equipos a nivel mundial, se vieron afectados en lo deportivo a causa de los cierres de los estadios debido a la pandemia de COVID-19, sin embargo ahora, paulatinamente los aficionados irán regresando a las gradas y en Atlas se congratulan de que esto suceda, ya que pocos jugadores e incluso la directiva y el cuerpo técnico, vivirán un partido como local con afición.

''La afición juega a favor, el tenerlo ahí con su apoyo. Hemos visto a lo largo de este año, con las principales ligas en el mundo, cómo la afectación de los clubes cuando no juegan con gente, ha favorecido al visitante y esperemos que la afición, con su regreso y con su apoyo, poder lograr obtener los puntos para poder acceder a la Liguilla'', mencionó el presidente del Atlas, José Riestra.

En otro de los aspectos en donde Atlas se vio afectado fue en lo económico y abrir el Estadio Jalisco con el 25 por ciento del aforo no genera ganancias, al contrario, seguirán con pérdidas económicas, pero según el presidente rojinegro, bien vale la pena contar con ese apoyo para la recta final del torneo.

''Sí genera un costo muy alto que no se logra cubrir con solo el 25 por ciento de la afición, pero entendemos que es momento, tanto el jugador, como la afición, de cerrar el torneo con la presencia en el estadio, llevamos más de un año sin tenerlos en caso y creemos que vale la pena el esfuerzo y buscar poder tener a la afición de regreso, aunque sea ese 25 por ciento'', afirmó.

-¿Cómo va la venta de la trilogía de boletos?

''Va lento, vemos que no ha arrancado como hubiéramos esperado, hay mucha incertidumbre por parte de la gente, de saber si es seguro o no ir al estadio, comentarles que seguiremos todos los protocolos, tanto de la Mesa de Salud, como de la Liga''.

-¿La afición de Chivas podría comprar boletos para el Clásico?

''No. Seguro lo tendrá que ver por televisión, porque el aficionado del Guadalajara no tendrá boletos, ya que no habrá venta de boletos para ese día''.

-¿La confianza en Diego Cocca fue clave para el repunte?

''Cuando hay una unión entre el cuerpo técnico, los jugadores, directiva, buscando un objetivo, siempre será mucho más fácil conseguir los resultados. Hay momentos en donde hay que apoyar a la directiva, hay que apoyar a los jugadores y hay momentos en que hay que apoyar al técnico y cuando lo tengamos así claro las tres partes, es cuando se dan los buenos resultados''.

-¿Crees que Milton Caraglio ha defraudado por la falta de gol?

''La llegada de Milton y lo que le ha dado al grupo ha sido muy positivo, si bien es cierto que se le ha criticado porque no ha aportado la cantidad de goles que todos quisiéramos, pero hace un gran trabajo en otras funciones y estamos muy contentos, el equipo se ha visto bien, ha venido trabajando y hay que apuntalarlo para ya no bajar de ahí y siempre estar pensando en estar en puestos de Liguilla''.

-¿Cómo combate Atlas las indisciplinas?

''Al final hay que entender, creo que en esta vida hay tiempo para todo, si uno no sabe guardar esos tiempos y los sabe aprovechar, hay modos y maneras y cuando se respeta eso, se pueden lograr grandes cosas, hay mucho diálogo con ellos, son conscientes de la situación, sabemos que Santamaría se equivocó y lo sabe, asumió su culpa y creo que va por buen camino, ya anotó gol y eso siempre suma, antes siempre había que culpar a algún tercero y hoy los jugadores son conscientes que hay cosas que no están permitidas''.

-¿Qué le pides a la afición para que no grite al portero rival?

''Que seamos conscientes, al final podemos estar o no de acuerdo en la regla o en la interpretación por parte de FIFA, pero es algo que causa una sanción, una sanción difícil, ya la vivimos en carne propia cerrando un partido por veto, la verdad es que eso no suma, al contrario, resta y mucho, tenemos que ser conscientes en esa parte, vienen tres partidos fundamentales en casa y esperemos tener a la afición en casa con ese 25 por ciento que pueda ir''.

