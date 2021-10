Atlas, por un boleto directo a la Fiesta Grande

Más favorito, imposible.

Los Rojinegros saltan esta noche, en punto de las 19:00 horas en el Estadio Jalisco, como el equipo a vencer, ya que se medirán al peor equipo del Apertura 2021, los Xolos de Tijuana, en el arranque de la Jornada 16, la penúltima del torneo y que será transmitido por el canal Afizzionados y en donde, en caso de obtener los tres puntos, los Zorros estarían asegurando el subliderato general y el pase a la Liguilla de manera directa.

Tapatíos y fronterizos viven realidades diferentes. Mientras que Atlas viene de golear estrepitosamente 6-2 al Atlético San Luis la semana pasada, los Xolos llegan a este compromiso en el Coloso de la Calzada Independencia luego de un marcador adverso de 1-3 frente a los Pumas de la UNAM, lo que agudizó la crisis que viven los hoy dirigidos por Sebastián Méndez.

“En el futbol se han dado cuenta que se cree que hay partidos fáciles y se terminan perdiendo. Gran parte de la situación de dónde está el Atlas hoy es que no cambiamos, todos los rivales son difíciles, por suerte son en nuestra casa y con nuestra casa, pero no quiere decir que no sean difíciles, serán dos partidos determinantes y queremos que el equipo piense en ganar cada partido”, dijo el técnico rojinegro, Diego Martín Cocca.

DIFÍCIL QUE JUEGUE

Jesús Angulo tendría descanso

Tras disputar todo el partido ante Ecuador con la Selección mexicana, el lateral izquierdo del Atlas, Jesús Angulo vería complicado que juegue esta noche ante los Xolos de Tijuana, pues de tener actividad podría verse expuesto a presentar una lesión por falta de descanso.

POSIBLE ALINEACIÓN

ATLAS

12. Camilo Vargas

15. Diego Barbosa

2. Martín Nervo

5. Anderson Santamaría

21. Aníbal Chalá

14. Luis Reyes

20. Jairo Torres

26. Aldo Rocha

18. Jeremy Márquez

33. Julián Quiñones

9. Julio Furch

DT. Diego Cocca

TOMA NOTA

Lugar: Estadio Jalisco

Fecha: 28 de octubre

Hora: 19:00 horas

Televisión: Afizzionados

MQ