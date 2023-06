Atlas inicia su pretemporada

Terminó el periodo vacacional para los Zorros, pues el plantel fue citado ayer desde las 8:00 horas para comenzar con la etapa de pretemporada, que arrancó con los exámenes físicos y médicos de rigor.

El cuerpo técnico ordenó que los jugadores se dividieran en grupos. Mientras unos iban a La Madriguera del Zorro a comenzar con sus pruebas, otros acudieron a una clínica de rehabilitación cercana a La Minerva, para luego hacer el cambio de sede.

Uno de los temas del día era conocer si los dos jugadores más codiciados del verano, Camilo Vargas y Julián Quiñones, acudirían al llamado por parte de su cuerpo técnico a comenzar la pretemporada.

Para beneplácito de la afición rojinegra, el arquero no tuvo contratiempos y acudió como la mayoría del plantel a realizarse sus exámenes. Ante esto, el director técnico Benjamín Mora señaló a un aficionado que esperaba a las afueras de la Madriguera que “cómo no voy a querer a un cab… que me salvó varios penales”, haciendo alusión a que el portero se quedará en la institución.

Por otro lado, quien no acudió fue el delantero Quiñones, ya que el colombiano se encuentra todavía de vacaciones en República Dominicana y se espera que llegue a Guadalajara a más tardar mañana, para realizarse sus exámenes aunque esta situación no la tenía contemplada el cuerpo técnico de los Zorros.

Otro jugador que tampoco acudió a realizarse ayer los exámenes, fue el canterano Jesús “Pue” Gómez, ya que se espera que de un momento a otro se anuncie su salida de la institución tapatía para enrolarse a préstamo al Santos Laguna.