Atlas ha perdido confianza, dice Luis Reyes

El mal momento que atraviesan los rojinegros del Atlas ha calado hondo en el ánimo de sus futbolistas y para muestra basta lo dicho por el defensa Luis Reyes, quien aseguró que el equipo tapatío se ha visto carente de confianza y seguridad, por lo que deberán enfocarse en este problema para poder salir lo más rápido posible de la apremiante situación del descenso.

''Hemos perdido confianza, yo siento, que la confianza en nosotros mismos, el hecho de no tener un equipo que sea seguro al jugar, a hacer bien el futbol. Hemos cometido muchos errores, pero estamos haciendo un sacrificio, trabajando a doble sesión, sin poder ver a nuestras familias porque sabemos que vamos por un mal camino y tenemos que corregirlo''.

El defensa nacido en Monterrey declaró que existe una presión extra en los Zorros a causa de que en las últimas fechas se han quedado estancados en el fondo de la tabla general y la distancia con el Veracruz, último lugar de la tabla de cocientes, cada vez es menor.

''Es algo que nos ha metido más presión, no hemos ganado y Veracruz ha sacado puntos, eso es algo que se nos viene a la cabeza, pero tenemos que estar conscientes de que el descenso está presente. Esto no se pude ignorar al cien por ciento, cuando estuvimos bien no pensábamos en eso, pero ahora debemos hacer nuestro trabajo, todo está en nuestras manos y la única manera de salir de esto es conseguir victorias''.

Sobre los Rayados de Monterrey, próximo rival de los rojinegros, Reyes agregó que siempre serán un equipo de respeto por la calidad de sus elementos que los han convertido en protagonistas durante los últimos años.

''La verdad nosotros respetamos a cada rival como se merece, sabemos que Monterrey es un equipo de gran calidad, en estos años lo han demostrado, tienen grandes jugadores, pero el equipo ha trabajado fuertemente para el día de mañana sacar los tres puntos''.

