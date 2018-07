Atlas femenil tropieza en Morelia

En un partido disputado, con mucha intensidad y con algunas llegadas de peligro, las Rojinegras del Atlas cayeron la tarde de este lunes ante el equipo femenil de Monarcas Morelia con marcador de 1-0, en juego que se disputó en el Estadio Morelos, dentro de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.



Este es el tercer torneo oficial de esta Liga Femenil, y las Rojinegras intentarán acceder por primera ocasión a la Liguilla, y es que en las dos ediciones anteriores no lo pudieron lograr y ahora se sacarán la espinita que tienen clavada, gracias a la incorporación de jugadoras de la talla de Fabiola Ibarra, que llega procedente de Tigres y de Zellyca Arce, que ya fue campeona con el Guadalajara.



Morelia por su parte, intentará levantar el vuelo, ya que en las dos ediciones pasadas no les fue nada bien, y ahora que cambian de grupo para trasladarse al 2, buscarán sacar provecho del desconocimiento que tienen las integrantes del sector para dar la campanada y meterse a la Liguilla.



Ya en el trámite del compromiso, Medeleine Pasco puso al frente a Monarcas Femenil al minuto 15, luego de que las michoacanas cobraran un tiro libre desde un costado del área, las rojinegras quisieron despejar pero el esférico quedó a la deriva y la nacida en Ecatepec de Morelos, Estado de México, contrarremató para anotar el primer y único gol del partido.



Y aunque las Rojinegras, dirigidas por el profesor Fernando Samayoa lo intentaron, no corrieron con suerte y ante lo ríspido que resultó el encuentro hacia el final, no lograron empatar el marcador y se llevan así el primer descalabro del torneo.

Termina el partido en el Estadio Morelos. pic.twitter.com/SR5hGIUMUP — Atlas Femenil (@AtlasFCFemenil) 16 de julio de 2018



EL DATO



Para esta nueva etapa, la cual dirige el técnico Fernando Samayoa, las Rojinegras arrancaron con Ana Paz; Karla García, Alejandra Franco, Samara Alcalá; Joana Robles, Karen García, Fátima Delgado, Zellika Arce; Adriana Iturbide, Fabiola Ibarra y Maritza Maldonado.



ALINEACIONES:

Morelia:

1. María Ayala, 5. María Cruzaley, 6. Nallely Magaña, 7. Eleisa Santos; 12. Nadia Barriga, 14. Kenia Menera, 16. María Gutiérrez, 17. Medeleine Pasco, 19. Sheyla González (18. Ana Estrella al 61') 21. María Sandoval (13. María Ruíz al 80') 24. Mónica Villaseñor (20. Diana Guatemala al 51')

DT: Filadelfo Rangel



Atlas:

1. Ana Paz, 2. Karla García, 5. Alejandra Franco, 21. Samara Alcalá; 7. Joana Robles, 8. Karen García (10. Ana Rodríguez al 56') 22. Fátima Delgado, 26. Zellyka Arce; (13. Natalia Duarte al 81') 9. Adriana Irurbide, 11. Fabiola Ibarra, 14. Maritza Maldonado (15. Mayra Santana al 67')

DT: Fernando Samayoa

LS