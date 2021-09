Atlas entrena en la UP

Con la intención de evitar lesiones y cuidar sus propias instalaciones, los rojinegros del Atlas dejaron este miércoles La Madriguera, para llevar a cabo su entrenamiento del día en la cancha de la Universidad Panamericana de Guadalajara.

La preparación rumbo al encuentro del fin de semana frente a Rayados de Monterrey sigue y es cada vez más intensa, es por eso que lo flojo de la cancha en los campos rojinegros fue un factor importante para que el cuerpo técnico decidiera buscar un terreno de juego alterno y fue en la UP en donde encontraron el apoyo necesario para no dejar de entrenar, esto a pesar de que este miércoles no ha llovido en el Área Metropolitana de Guadalajara.

TWITTER

Y es que durante el entrenamiento del pasado martes en La Madriguera se pudo apreciar que las canchas de entrenamiento estaban demasiado flojas, lo cual puede provocar lesiones de consideración y hoy por hoy, los Zorros no están para estas contemplaciones, de ahí que la UP haya sido la sede del entrenamiento del miércoles.

Atlas ya entrena con la presencia de sus seleccionados juveniles mexicanos Ozziel Herrera, Alejandro Gómez y Alan Reyes, sin embargo todavía no cuentan con Camilo Vargas y Anderson Santamaría, quienes siguen con sus selecciones que tendrán participación en la Eliminatoria Mundialista de Conmebol, rumbo a Qatar 2022.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

OF