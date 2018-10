Atlas enfrenta un difícil calendario

Al Torneo Apertura 2018 le restan cinco jornadas y los rojinegros del Atlas encararán a rivales como Veracruz, Necaxa, León, Pachuca y Rayados de Monterrey, por lo que el defensa central Leiton Jiménez declaró que para nada será sencillo y por el contrario, es un cierre de campaña nada accesible con equipos que buscan el boleto a la Liguilla.

“El calendario que tenemos ahora no es tan accesible, todos los equipos son muy difíciles, para nosotros el semestre ha sido complicado, sabemos que dependerá de nosotros en estos cinco partidos”, comentó el capitán de los Zorros.

Lo cierto es que este fin de semana, la Academia enfrentará al segundo peor equipo del torneo (Altas es el peor), que es el Veracruz y Leiton espera que sea un partido que sirva para impulsarlos a salir del sótano de la tabla general.

“A nadie le gusta quedar de último, en lo personal no me gustaría quedar en esta posición, creo que es algo que nadie te lo puede firmar, si así fuera, a quién no le gustaría, pero creo que es complicado, yo lo que quiero es salir de esto, entrenar de la mejor forma, ha sido un semestre complicado, queremos terminar de la mejor forma para que el siguiente arranque de una manera diferente”, comentó.

Atlas entrenó a puerta cerrada este miércoles y el viernes enfrentarán en la cancha del Estadio Jalisco a Veracruz en el arranque de la cabalística Jornada 13 de la Liga MX.

