Atlas en el corazón

Ante su inminente salida del Atlas para partir rumbo a la capital de la República para jugar con los Pumas de la UNAM, Juan Pablo Vigón aceptó que el Clausura 2019 fue su torneo de consolidación, el certamen en donde más aprendió junto a elementos de la calidad de Osvaldo Martínez y Lorenzo Reyes y con la figura de Rafael Márquez como presidente deportivo, quien le entregó el gafete de capitán una vez que se retiró del futbol activo.

Vigón fue uno de los hombres más constantes en el Atlas en el Clausura 2019, disputó el 84.77% de los minutos de un torneo en donde vivió un crecimiento personal y profesional importante, al grado de ser uno de los más criticados por parte de la Fiel, que no entendía por qué usaba el gafete de capitán, situación que lo ayudó a crecer partido a partido. “Crecí muchísimo, la verdad es que cuando me lo entregó Rafa no me la creía, yo veía a jugadores como Osvaldo (Martínez) que tienen más experiencia, pero el portarlo y ser el líder dentro de la cancha, me hizo madurar y ver el futbol de otra manera”, dijo.

Vigón Cham ha vestido cuatro playeras en su corta carrera: Atlas, Atlético San Luis, Jaguares de Chiapas (ya extinto) y Cafetaleros de Tapachula, por lo que salir con Pumas vestitía su quinta camiseta.

“De hecho ya he salido del Atlas, estuve en San Luis, en Cafetaleros, en Jaguares, me fue muy bien, crecí mucho, pero ahora sólo pienso en el Atlas, después de las vacaciones y en el Draft se verán muchas cosas, pero hoy esta es mi ciudad, este es mi equipo y no tengo en mente otra cosa que no sea ser campeón en esta institución”, siguió.

El mediocampista de los Zorros, no oculta el cariño por los colores que defiende y que lo vieron nacer como futbolista profesional, a pesar de haber tenido un paso por la Liga de Ascenso MX. “Yo me debo a la institución, al Atlas y a la afición”, dijo Juan Pablo Vigón.

-¿Por qué la inconsistencia en la temporada?

-Es difícil saberlo, esto se debe analizar, se tienen que ver los videos de lo que pasaba en los entrenamientos, yo creo que en estos casos la mentalidad es algo que influye muchísimo, es algo que se debe trabajar para poder estar fuerte, no solo en el arranque del torneo en donde todo es ilusión, sino que cuando llega un golpe duro, saberte levantar lo más rápido posible, porque ganar todos los partidos se ve muy poco en el futbol y de eso se trata, de caernos y levantarnos lo más rápido posible y que a base de trabajo y a base de la mentalidad, eso nos saque a flote.

-¿Qué tipo de refuerzos deben llegar al Atlas?

-La verdad es que deben ser comprometidos, serios, con ganas de sobresalir, de querer hacer historia, conscientes de la historia del Atlas, de lo importante que es este club para Guadalajara y que sean profesionales al 100%, con ganas de dejar huella en este equipo. Si vienen tres, cuatro o cinco, más la cantera, es una buena combinación para que este Atlas vuelva a la mística de jugar bonito.

-¿Cómo ven el tema de la confirmación de Cufré como técnico?

-Nosotros confiamos en él ciegamente. A mí me encanta como técnico, se capacitó mucho cuando dejó de ser jugador, confío mucho en él, aparte de que vivió el tema del descenso con nosotros y sabe de la familia rojinegra, él cuando vio al Atlas y agarra al equipo, lo ve como una familia, se encariñó con el club y creo que me parece una buena opción para Atlas, pero la directiva es la que manda y ya veremos si se queda o no, pero a mí sí me gustaría que se quedara.

Cifras