Atlas aplaude a Cruz Azul por no buscar título ''sobre la mesa''

Si alguien comprende a Cruz Azul en la urgencia de ganar el título de Liga, ese es el Atlas, pues el club rojinegro y el cuadro cementero comparten la necesidad de cortar sus respectivas sequías.

Sin embargo, a pesar de que ambos clubes se encuentran ávidos de levantar ese trofeo, las dos instituciones concuerdan en que les gustaría ganarlo con todos los méritos y no sobre la mesa.

En este sentido, los rojinegros aplauden que Cruz Azul no haya peleado porque les entregaran el título del Clausura 2020, torneo que recientemente fue cancelado y del cual los capitalinos eran líderes generales.

''He visto algunas entrevistas del ingeniero Álvarez (Guillermo), presidente de Cruz Azul, en donde él mismo ha externado que no le gustaría ganar el título así, lo cual se aprecia en el sentido del deportivismo por parte del ingeniero y de toda la institución de Cruz Azul'', dijo el presidente de los Zorros Pedro Portilla.

''Si en el equipo que yo participo fuera líder general, y me preguntaras si me gustaría obtener el título de esa manera, yo creo que no, sobre todo por el sistema del futbol mexicano en donde se juega torneo regular más Liguilla. Los títulos en el futbol mexicano, bajo esa fórmula, tienen que ver mucho con el desempeño que un equipo pueda lograr en la fase final. Otra cosa te diría si me preguntaras de equipos como el Liverpool, si es que la Premier diera por terminado su torneo. Ahí, por el sistema de competencia y la ventaja del equipo, ellos sí merecerían un título'', compartió.

Aunque el liderato de este torneo no le dio el título a La Máquina, el equipo cementero fue premiado con un pase directo a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, esto junto al León, sublíder de este certamen cancelado debido al coronavirus.

OF