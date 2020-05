Cancelan el Clausura 2020 por virus; Chivas suma primer caso

La cancelación oficial del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX sólo fue el epílogo de la crónica de una muerte anunciada. Los contagios y decesos por el COVID-19 en México se cuentan por miles y ello obligó a los jerarcas del futbol mexicano a tomar una decisión dolorosa, pero sensata.

De hecho, ayer Chivas informó del caso de un jugador contagiado, luego de que Santos sumó 15 entre miércoles y viernes.

Tras poco más de dos meses de suspendido el torneo, con Cruz Azul como líder con 22 puntos luego de 10 jornadas, ayer se hizo oficial que no se reanudará, y por ende La Máquina suma un certamen más sin levantar un trofeo liguero, gloria que no repite desde 1997.

Pero no sólo el Cruz Azul es víctima de la pandemia. Chivas hizo una inversión millonaria en refuerzos en busca de su título 13, y se quedó con las manos vacías.

Puntos importantes tras la cancelación de la Liga MX

No hay campeón. Cruz Azul fue líder hasta la Fecha 10.

Cociente. Duplicarán resultados de juegos pendientes, en Apertura 2020 y Clausura 2021.

Apertura 2020. Arrancará hasta que lo decida la Secretaría de Salud.

Estadios sin afición. Los partidos serán a puerta cerrada el próximo torneo.

Clausurado y sin campeón

La novela llegó a su fin. Las 10 jornadas disputadas en el primer semestre del año ya son historia, pues ayer por la mañana la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX tomó la decisión definitiva de cancelar oficialmente el Torneo Clausura 2020 para dar por concluidos de manera anticipada tanto el certamen de la rama varonil como el de la femenil, y sin declarar a un equipo campeón.

Semanas anteriores la Liga MX sostuvo reuniones y pláticas con el Sector Salud del Gobierno federal en busca de encontrar la manera de reanudar el Clausura 2020 sin poner en riesgo a jugadores, cuerpos técnicos, directivos, árbitros, aficionados y prensa. Sin embargo, directivos decidieron desechar esa idea y cancelar el torneo definitivamente, pues además de que no hay certeza sobre las condiciones para regresar a las canchas, la pandemia del coronavirus ha generado restricciones de calendarización que dificultan la organización de la competencia.

La Liga MX decretó que Cruz Azul y León serán los clubes clasificados a la Liga de Campeones de la Concacaf 2021 por ser los dos primeros lugares tras la suspensión del torneo, y también determinó que los puntos cosechados en el Clausura 2020 sí se contabilizarán para el tema del descenso.

Únicamente para efectos del porcentaje, en el próximo año futbolístico, entre el Apertura 2020 y el Clausura 2021, cada equipo contenderá por seis puntos en el duelo correspondiente ante los siete rivales que no enfrentaron en el torneo cancelado. Esto solamente cuando se dé el cruce bajo las mismas condiciones de localía y de visita establecidas en las siete fechas no disputadas del Clausura 2020.

Chivas confirma un caso

Chivas ha recibido el total de los resultados de todas las pruebas de detección del COVID-19 realizadas a su plantilla, y confirmó que un jugador ha dado positivo en el test, aunque es un caso asintomático.

“Por respeto a la privacidad del jugador afectado, su nombre lo mantendremos en estricta confidencialidad, a menos que sea él quien públicamente quiera compartir su experiencia”, se lee en el comunicado oficial.

El jugador se mantiene en aislamiento y siguiendo todos los protocolos recomendados, aseguró el médico Jaime Figueroa.

Por otro lado, el director deportivo, Ricardo Peláez, aseguró que cancelar el Clausura 2020 fue lo más sensato.

Escenarios del Apertura 2020

Pensando ya en el futuro arranque del siguiente torneo, la Liga MX también informó que a los equipos se les hará entrega de un Protocolo Sanitario Único.

Será hasta la primera semana de junio cuando se defina una fecha exacta para regresar a las prácticas, así como el posible día de arranque para el Apertura 2020.

Reacciones tras la cancelación del torneo

Ayer se hizo oficial que el Clausura 2020, tanto en la rama varonil como en la femenil, ha quedado cancelado, pues por decisión unánime, los clubes de la Liga MX han argumentado que es lo mejor para proteger la salud de todos los participantes (jugadores, cuerpos técnicos, directivos, árbitros, aficionados y medios de comunicación).

En EL INFORMADOR se ha realizado un sondeo donde se le pregunta a la afición su sentir sobre esta situación, quedando claro que la mayoría de los participantes está de acuerdo con que el Clausura 2020 no siga su marcha.

Con más de mil 300 votos sólo en algunas horas después de la cancelación del campeonato, 424 de los participantes da su voto a que “no había de otra”, mientras que 384 indica que ha sido una “excelente decisión”.

Por otro lado, 340 de los lectores piensa que los directivos se tardaron en tomar la determinación y sólo 184 expone que la decisión es precipitada.

El torneo no tendrá campeón, sin embargo, en Facebook se les preguntó a los aficionados si el darle el título al Cruz Azul, que marchaba como líder de la competencia, hubiese sido una decisión acertada, obteniendo opiniones divididas.

“Le voy a Cruz Azul y creo que no sería muy de mi agrado ver a mi equipo campeón sobre la mesa, varios futbolistas de Cruz Azul se negaron a que se les otorgara el campeonato de esa forma”. “El torneo es corto y creo que no debe de haber un título para quien quedó arriba en la tabla de posición”. “Sí, ellos no tuvieron la culpa de esto”. “Claro que el Cruz azul debe de ser el campeón”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Será en la primera semana de junio cuando los equipos de la Liga MX sean notificados en qué fecha y bajo qué condiciones podrán regresar a los entrenamientos rumbo al Apertura 2020, torneo que aún no tiene un día exacto para su arranque.

Alcances de la suspensión definitiva... y lo que viene

Sin monarca este torneo

No se declarará a ningún club campeón del Torneo Clausura 2020 al no llegar a su término por la pandemia del COVID-19. Cruz Azul lideraba el campeonato con 22 puntos hasta la Jornada 10. Su último título lo ganó en 1997.

Cociente novedoso

Para completar los partidos faltantes del Clausura 2020, se tomarán en cuenta los resultados de los equipos en los partidos con las mismas condiciones, localía y rival, a disputarse en el Apertura 2020 o Clausura 2021.

Concachampions 2021

Los clubes elegibles para el torneo de Campeones de Concacaf serán Cruz Azul y León por encontrarse en el primer y segundo lugar de la tabla general del Torneo Clausura 2020 al momento de la suspensión en marzo pasado.

Protocolo Sanitario Único

Supervisado por autoridades de Salud, deberá cumplirse para que los equipos puedan regresar a entrenar. Será en la primera semana de junio cuando se defina la fecha para el regreso a las prácticas, con miras al Apertura 2020.

Arranque del Apertura 2020

La Liga MX definirá la fecha de comienzo del Torneo Apertura 2020 con base en las recomendaciones del Sector Salud federal, a fin de prevenir contagios entre los actores cotidianos en un partido de futbol de Primera División.

Partidos sin aficionados

En una decisión conjunta, Liga MX y la Secretaría de Salud, los encuentros se jugarán a puerta cerrada hasta que estén dadas las condiciones para que los fans de los equipos puedan estar en las gradas sin temor a contagiarse del virus.

Fue un mal negocio para Chivas

Si hubo un gran perdedor tras la suspensión definitva del Clausura 2020, ese fue el Guadalajara, porque apenas estaba comenzando a repuntar, alcanzó el quinto puesto de la tabla general cuando se dio el parón y tras haber realizado una inversión de 38 millones de dólares para el actual campeonato, se puede decir que el Rebaño se quedó lejos de las expectativas planteadas por la directiva.

La dirigencia tapatía replanteará varios aspectos, porque el futbol ya no será igual. El COVID-19 marcó un antes y después en el balompié a nivel mundial, así que trabajan ya en nuevos proyectos de marketing, difusión y alianzas, para no verse afectados, sobre todo en el aspecto económico. No se descarta que se den ajustes en este rubro, debido a que se viene otro periodo largo sin futbol, en lo que inicia el Apertura 2020 y por lo pronto los números que reflejan sus elementos en el torneo que ya no se reanudará no están dentro de lo planeado.

De los refuerzos elegidos para el pasado certamen, Uriel Antuna es el elemento que más jugó, con 645 minutos, seguido de Cristian Calderón con 229. José Madueña acumuló 205, Jesús Angulo 178 y José Juan Vázquez pudo defender la casa rojiblanca en 101 minutos, todo esto en actividad de la Liga MX.

En lo que respecta a la afición, Chivas anunció que buscará alternativas para compensar a sus abonados de la mejor manera posible, ya que una vez que se defina el calendario del próximo torneo anunciarán los beneficios que tendrán quienes contaban con su abono para el Clausura 2020.

Así invirtió Chivas en refuerzos