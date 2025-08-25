Armando González, del banquillo de Chivas al microciclo con la Selección Mexicana

El delantero surgido de las fuerzas básicas de Chivas, Armando González, se ha convertido en la revelación en el ataque, después de pasar del banquillo rojiblanco a ser convocado al microciclo de Javier Aguirre con la Selección Mexicana.

La “Hormiga” se ha establecido como el jugador más efectivo en ataque en el actual semestre para el Guadalajara. A base de goles y actuaciones destacadas ingresando como cambio, le ganó la partida a Alan Pulido, quien era el referente en la ofensiva rojiblanca.

El buen paso de González con Chivas inició desde la pretemporada del Torneo Apertura 2025, después de convertirse en la revelación del equipo al establecerse como el goleador en los compromisos amistosos, marcando un total de cuatro goles, superando a Alan Pulido y Teun Wilke, quienes eran los atacantes estelares del equipo.

La efectividad de Armando González no solo se manifestó en pretemporada. Su buen momento lo trasladó a la Liga MX, al establecerse como el mejor goleador del equipo con tres anotaciones: un doblete ante Atlético de San Luis y un tanto más ante Tijuana.

Ubicado como el quinto mejor goleador mexicano en el presente torneo, la “Hormiga” se ganó la titularidad en el equipo rojiblanco debido a su alto rendimiento en poco tiempo. Ha marcado un total de tres tantos en tan solo 284 minutos disputados, promediando un gol cada 94.67 minutos.

Por si fuera poco, el juvenil rojiblanco se encuentra como el tercer mejor centro delantero mexicano, únicamente detrás de jugadores como Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul, quien tiene cinco goles, y Germán Berterame, de Monterrey, quien registra un total de cuatro anotaciones en lo que va del campeonato.

De cara al microciclo de la Selección Mexicana, Armando González y Germán Berterame son los únicos dos centros delanteros que el “Vasco” convocó, ya que Ángel Sepúlveda es un futbolista recurrente en el proceso del estratega mexicano rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

