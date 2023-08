Augusto Solari, el nuevo rostro en el Atlas para el Apertura 2023, reconoce el desafío que representa la partida de jugadores clave como Julio Furch y Julián Quiñones.

En sus declaraciones, el mediocampista destaca la importancia de los jugadores salientes y admite que suplir su influencia no será tarea sencilla.

Solari resalta la contribución que éstos elementos brindaron al equipo y cómo su ausencia dejará un vacío. Reconociendo su talento y experiencia, el refuerzo subraya la necesidad de trabajo en equipo y adaptación para superar la partida de estos jugadores.

“Por supuesto que se han ido jugadores muy importantes para la institución, para el equipo, para el grupo. Sé que han sido jugadores que han rendido mucho, que han dejado la vara muy alta. Desde mi lugar como refuerzo, lo único que puedo pensar es en dar lo máximo, en hacer mi trabajo, en ayudar al equipo, no solamente dentro del campo sino fuera. Tratar de unir, de acercarme, de estar cercano a los tipos más jóvenes también. Y por supuesto, ayudar desde el lugar que me toque, a suplir de esas bajas de la mejor forma tratando de obviamente no ser igual”, explicó el argentino.