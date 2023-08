El refuerzo estrella del Atlas para el Apertura 2023, Augusto Solari, se presenta como una promesa brillante en el horizonte rojinegro. Con su llegada al equipo, el mediocampista ha demostrado su preparación física y futbolística, listo para enfrentar el reto del duelo contra América este domingo, si así lo decide el cuerpo técnico.

Solari, quien ha capturado la atención de los aficionados por su talento y determinación, podría hacer su debut oficial con la camiseta del Atlas en este enfrentamiento clave el domingo en el Estadio Jalisco. Su adaptación rápida al equipo y a la dinámica de juego es un testimonio de su profesionalismo y dedicación.

"La verdad que trabajé mucho físicamente, al igual que si hubiese estado en un equipo, con la carga de falta de balón, pero me he ido adaptando rápido, me he sentido bien en los entrenamientos y bueno, yo estoy disponible para obviamente cuando el cuerpo técnico y el entrenador lo soliciten, estar listo y preparado para jugar", dijo Augusto Solari.

Más allá de su preparación, Augusto Solari compartió su emoción por unirse a las filas del Atlas. Una conexión familiar se suma a su vínculo con el equipo, ya que su tío abuelo, Eduardo Solari, dirigió al club en la década de los 90. Esta herencia agrega un toque especial a su participación en la institución.

"No, por supuesto que fue una pequeña señal, por así decirlo, cuando fue de interés. Obviamente que volviendo a los recuerdos y demás, y a la historia de la familia supe rápidamente que Eduardo había dirigido aquí. Yo era joven en esa época, muy chico, pero bueno, había indumentaria del Atlas en la familia, obviamente por mis primos y luego nosotros vamos heredando la ropa que iba quedando chica, así que he tenido la posibilidad de heredar algunas cosas, así que eso también es importante para mí y por supuesto que el compromiso no solamente con el apellido, con la camiseta, con la historia del club", dijo el delantero rojinegro.

OF