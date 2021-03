Atlas: Se viene lo complicado para los rojinegros

Son siete partidos oficialmente los que tiene Atlas sin perder en el actual Guard1anes 2021, en donde vencieron a rivales involucrados directamente en el tema de cocientes como lo son Atlético San Luis y Juárez y equipos de la parte baja de la tabla general como Pachuca y el empate con Pumas, sin embargo ahora le viene a los rojinegros un desafío importante.

En las próximas dos jornadas, los Zorros enfrentarán a equipos como Puebla y Cruz Azul que están en la parte alta de la clasificación general, por lo que se verá de qué está hecho el equipo de Diego Cocca y es una oportunidad inmejorable para corroborar el buen momento por el que atraviesan.

“Viene un desafío muy grande, poder sostener esto, con mejores rendimientos y con rivales más difíciles, Puebla viene jugando muy bien, Cruz Azul también, son rivales que tenemos enfrente en corto plazo, hay que mejorar y trabajar, esto ayuda en lo anímico y hay que aprovechar esto, no marearnos, no pensar que ya está, sino que hay que saber que tenemos con qué, entonces hay que seguir trabajando para demostrar ante estos rivales”, dijo el timonel argentino del Atlas, Diego Cocca.

Para el técnico de los rojinegros, alcanzar en puntos para la tabla de cocientes al San Luis no es prioridad, sino trabajar y seguir mejorando y obteniendo buenos resultados, más allá de lo que diga el reglamento, en donde el equipo que termine en último lugar del cociente y tenga los puntos para avanzar al repechaje o a la Liguilla, no podrá contender por el título y sí pagará los 120 millones de pesos de multa.

“Uno no puede controlar eso, es una reglamentación de la Liga y hay que acatarla, entonces hay que ganar y sumar de a tres, si nos alcanza o no, no depende de nosotros, depende de lo que hagamos en la cancha, estamos comprometidos a dar el máximo para poder cumplir con los objetivos, entonces no pensamos mucho en más adelante”, platicó el estratega.

JL