Atlas: Armados de paciencia

En las primeras jornadas del Guard1anes 2021, la Fiel pedía a gritos la salida del director técnico Diego Cocca, ya que a su parecer el equipo de Atlas no mostraba identidad, no había una idea clara de juego y no había modo de que hicieran un gol. Hoy todo es diferente y ya hasta se piensa en una clasificación a la Liguilla.

Tres derrotas y dos empates en los primeros cinco partidos del torneo, con un solo gol anotado, hacían que la Fiel perdiera la paciencia, sin embargo, los que nunca la perdieron fueron los directivos, quienes mantuvieron a Cocca y confiaron en su trabajo a capa y espada, por lo que los resultados ya saltan a la vista.

Siete partidos consecutivos sin perder, estar cerca de salir del sótano de la tabla de cocientes y mantener la esperanza de alcanzar un lugar en la Liguilla, se deben en gran medida a esta paciencia y fe en el trabajo, con lo que se generó confianza y se ganó una identidad en el terreno de juego, así como la recuperación futbolística de varios jugadores, como Luciano Acosta y Aldo Rocha.

“Cuando uno está convencido de que hace las cosas bien, hay que tener paciencia. La directiva lo entendió así y seguimos alimentando lo que creíamos que hacíamos bien, estábamos acostumbrados a que queríamos las cosas rápido, estamos disfrutando el momento porque nos costó mucho y estamos convencidos de que esto es algo sólido, la racha no es casualidad, hay una identidad, hay una idea, el equipo presiona, corre, tiene la pelota, tiene situaciones de gol, entonces faltaba que madurara el gol y ahora hay que sostenerlo”, comentó Cocca al término del encuentro en el que Atlas derrotó 2-0 el sábado pasado al equipo de Juárez.

No hay tiempo que perder y los rojinegros, que suman 15 puntos entre los primeros ocho puestos de la clasificación, ya preparan su siguiente compromiso del torneo, el cual será el próximo viernes ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en el arranque de la Fecha 11.

JL