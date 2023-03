No hay un resultado que interese más en este momento que no sea la victoria, no importan las formas, no importa el “cómo”, Atlas vive en la imperiosa necesidad de sumar tres puntos y en su visita a la frontera, en donde se medirán a los Xolos de Tijuana, tendrán una gran oportunidad de hacerlo, ya que es un equipo que vive un momento similar al de los Zorros.

Este cotejo, que es parte de los que abren el telón en la Fecha 10, inicia en punto de las 21:00 horas y como se está haciendo común en este certamen, no tendrá televisión abierta, ya que será transmitido por Fox Sports.

Atlas llega a este compromiso luego de empatar de manera heroica frente al América en el Estadio Jalisco al son de 2-2, con dos anotaciones de Brian “Huevo” Lozano, quien de a poco se convierte en un hombre importante en el esquema de Benjamín Mora, pero con la dificultad de tener ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Son ocho unidades las que presumen los Zorros en el actual Clausura 2023, dos menos que los Xolos de Tijuana, que recibirán al Atlas en el Estadio Caliente dentro de la Jornada 10 y que llegan tras derrotar al campeón Pachuca en el mismo escenario del encuentro de este fin de semana en la frontera norte de nuestro país.

En cuanto a cuestión anímica, los Xolos tienen un ligero punto a su favor, ya que cuentan con un flamante seleccionado nacional en la persona de José Antonio Rodríguez, aquero que se había visto involucrado en una serie de críticas por algunos errores en sus anteriores encuentros y equipos, pero que ahora fue visto con buenos ojos por el cuerpo técnico de la Selección mexicana de futbol.

En contraparte, los rojinegros, como sucedió en el proceso anterior con Gerardo “Tata” Martino, no tienen un solo seleccionado con Diego Cocca, aun y cuando se esperaba que tuvieran por lo menos uno, ante el conocimiento que tiene el timonel nacional hacia el plantel que hizo bicampeón.

