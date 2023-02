Luego del empate 2-2 frente al América, los rojinegros del Atlas ya tienen en mente a su siguiente rival, los Xolos de Tijuana, en donde buscarán volver a la senda de la victoria, luego de ocho partidos sin ganar, sin embargo Brian Lozano, actual goleador del equipo, sabe que jugar en la frontera mexicana es complicado, ya que ahí los Zorros no han obtenido buenos resultados.

“Será un partido duro como los son todos en la liga, nosotros vamos a tratar de trabajar y de buscar ganar el partido, como tratamos de hacerlo en cada encuentro. Es una plaza complicada, el equipo no ha podido ganar ahí y hay que mentalizarse desde ahora, descansar y prepararse para poder conseguir los tres puntos”, comentó.

Atlas visitará a los Xolos el próximo viernes 3 de marzo en el estadio Caliente, para luego viajar a San Pedro Sula, Honduras para encarar su primer partido de la Concachampions la próxima semana, torneo en el que debutarán los Zorros.

“Es un torneo el cual el equipo no ha tenido la oportunidad de jugar, es una ilusión muy grande de poder hacer buenas cosas, pero no nos podeos adelantar, primero tenemos el partido contra Tijuana y ya de ahí podremos pensar en la Concachampions, que será un torneo que nos ilusiona a todos y en donde queremos conseguir muy buenas cosas y por qué no, ganar ese torneo”, dijo Brian “Huevo” Lozano.

IO