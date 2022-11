Norma Palafox llegó a Atlas femenil como refuerzo estelar para el Torneo Apertura 2022, y hoy, unos meses después, el equipo anunció su salida.

Atlas dio a conocer que la jugadora no estará más en sus filas, aunque fue una de las más regulares en el campeonato, en el que lograron acumular 23 puntos, pero quedaron fuera de la Liguilla de la Liga MX femenil.

"Gracias Norma Palafox, por tu entrega con las Rojinegras. Éxito en todo lo que venga", publicó en sus redes sociales el equipo.

Por su parte, la propia Norma compartió en su perfil de Instagram un mensaje de despedida:

"Alguien me dijo alguna vez que debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar, mientras que las que no están en nuestras manos y muchas veces no entendemos, simplemente nos toca aceptarlas, levantarnos y crecer ante la situación… desafortunadamente hoy me toca despedirme de una gran familia, quiero agradecerle a cada una de mis compañeras por hacerme parte de su familia, arroparme y ayudarme a volver a creer las quiero mucho!, gracias también a toda la afición que nunca dejo de apoyar y siempre me recibió con los brazos abiertos. ¡GRACIAS!".

Norma Palafox se va de Atlas tras disputar 17 partidos, 16 de estos como titular, mil 334 minutos disputados y dos goles.

