Aunque sabe que Atlas y Chivas viven momentos contrastantes, el volante peruano del equipo bicampeón del futbol mexicano, Edison Flores reconoció que en el Clásico Tapatío no hay favoritos, a pesar de que los Zorros llegan mejor, desde anímica, hasta futbolística y estadísticamente.

Para nadie es un secreto, que a pesar de que se vivan realidades opuestas, una vez que suene el silbatazo inicial, todos los números se olvidan y lo único que importa es la rivalidad y las ganas de derrotar al odiado rival de la ciudad.

"No, yo creo que no, es un partido especial, sí, pero muy bonito para jugar, va a estar el estadio lleno para los dos equipos, la verdad es que no nos vemos como favoritos, vamos con muchas ganas de sacar un buen resultado y poner en juego el futbol que tenemos, aprovechar las oportunidades, pero sabemos del poderío ofensivo que tiene Chivas, hay que tener mucho cuidado y no dejarles espacios, porque además tienen jugadores muy interesantes", dijo Edison Flores.

Atlas sigue con su preparación para encarar el Clásico más añejo del futbol mexicano, el cual será el próximo sábado a las 21:00 horas en el Estadio Akron, casa del Guadalajara. Los Zorros mientras tanto, entrenan con varias ausencias, entre ellas, las de Camilo Vargas, Martín Nervo, Luis Reyes, Aldo Rocha, Julián Quiñones, Julio Furch y el director técnico Diego Cocca, quienes participarán en el Juego de Estrellas de la MLS ante la Liga MX.

LEE TAMBIÉN: El último día que Chivas ganó en la Liga MX

OF