Cuando parecía que él, junto a Matheus Doria, serían refuerzos de Cruz Azul, todo se vino debajo de manera intempestiva, incluso La Máquina dio explicaciones contrariadas a la realidad, desde dejarlos en el hotel en la CDMX, hasta regresarlos sin decirles nada. Hoy Eduardo Aguirre, ya enfundado en la camiseta del Atlas, dijo no tener rencores con La Máquina, sobre todo porque este sábado se enfrentarán en el debut de ambos en el Apertura 2023 en el Estadio Jalisco.

"Es la misma ilusión de empezar un nuevo torneo, no tengo nada contra Cruz Azul, por 'X' cosa no se dio la llegada, yo estoy muy contento en Atlas, el equipo me trató muy bien, así lo hace, la directiva igual y estoy muy motivado de ya iniciar el torneo", indicó el "Mudo" Aguirre.

Sobre la posibilidad de jugar desde un arranque como titular ante Cruz Azul o bien tener minutos como suplente, esto debido a la lesión que dijo La Máquina que tenía, Aguirre comentó: “Gracias a Dios estoy muy bien, la operación fue en enero y todo salió perfecto, listo para mañana, motivado y sea cual sea el rival, es la misma motivación, estoy en Atlas motivado al cien, entregando todo para poder llegar muy bien al partido”, señaló el nuevo delantero del Atlas.

