No ha hecho gol con la playera del Atlas en esta segunda etapa como rojinegro, sin embargo Milton Caraglio no huye del nuevo rol que juega en el equipo, que es más de sacrificio, de entrega y de defender por algunos lapsos del partido, esto sin olvidar que debe buscar anotar, que es por lo que fue contratado antes de arrancar el actual Guard1anes 2021.

''Hoy me toca este trabajo, sacrificio y yo feliz de poder hacerlo, no me vuelvo loco por el gol, yo quiero que el equipo funcione y que empiece a sacar resultados positivos, el gol llegará, ahora me toca hacer esto, yo de todo corazón lo hago, luchar, jugar de espaldas, ser referente y el día que llegue el gol, bienvenido sea'', afirmó el delantero argentino.

Por otro lado y luego de los hechos ocurridos al finalizar el partido entre Atlético San Luis y Santos Laguna, en donde el ecuatoriano Félix Torres acusó a gente de los potosinos de gritos y actos racistas, el delantero rojinegro reprobó estas acciones y declaró que siempre hay que actuar con humildad y respeto, tanto en el futbol, como en cualquier momento de la vida.

''Lamentable, hay que tomar conciencia, pero estoy no es de hoy, son varios episodios, pero hay que respetar a todos por igual, con humildad y respeto a todas las personas, tanto en el futbol, como en todos los lados de la vida'', dijo Caraglio.

