Más allá del triunfo frente a Necaxa por 1-0 en la última fecha del Apertura 2022, el director técnico Diego Martín Cocca dijo irse contento de la institución rojinegra tras dos años en donde logró cosas impensables, desde dos títulos, un campeón de campeones, hasta lograr el cariño de una Fiel afición que se le entregó en cuerpo, alma y espíritu.

“Me voy feliz, me voy con muchísimas vivencias, con muchísimos amigos, con muchísimo crecimiento, aprendizaje, la verdad es que esto es un privilegio, no solo darle tres títulos a la institución, sino la manera en cómo me despedí de la gente, esto es gratificante y ojalá tenga la posibilidad de volver a Guadalajara y seguramente me van a seguir demostrando su cariño y eso es irremplazable”, dijo Diego Cocca en conferencia de prensa, una vez finalizado el juego ante los Rayos en el Estadio Jalisco.

Posando con sus tres trofeos obtenidos, Diego Martín enfatizó que el término “a lo Atlas” no existe más, lo cambió por títulos y demasiadas alegrías para una afición que se había acostumbrado a las penas y fracasos.

“Ese término ‘a lo Atlas’ no existe más, no porque salimos bicampeones, sino por las formas, en las dos campañas fuimos justos ganadores, por la fiesta que vivimos, estas fiestas la viven los clubes grandes, hoy siento que me retiro de un club grande, con títulos, con el cariño de la gente, no le puedo pedir más a la institución, afición, dirigencia, jugadores”, siguió Cocca.

Para finalizar, el ahora ex entrenador del Atlas dijo que se va contento, feliz y motivado, pero sin trabajo, ya que no tiene en su mente buscar algún equipo, sino en ir con su familia, tomar unas vacaciones y luego ya el destino dirá.

MF