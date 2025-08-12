La reciente renuncia de Gonzalo Pineda como técnico del Atlas, tras un gris paso de apenas cinco victorias en 24 partidos y una efectividad del 30.55%, no solo evidencia la crisis actual del club, también reabre el debate sobre la serie de apuestas fallidas que han pasado por el banquillo rojinegro en los últimos años en los que el club ha pasado por las manos de dos dueños distintos, es decir desde la compra de Grupo Salinas en 2013 y la llegada de Grupo Orlegi en 2019.

Pineda se marcha dejando 52 goles en contra, un registro que lo coloca entre los estrategas con peores números en la era moderna del Atlas. Sin embargo, no es el único que dejó más dudas que certezas.

En la lista de técnicos con más de 20 partidos dirigidos y resultados decepcionantes figura el argentino Gustavo Costas, el de peor efectividad (26.98%). Su etapa, con apenas cuatro victorias en 21 juegos, fue marcada por un futbol plano y defensas frágiles que encajaron 36 goles; un técnico más preocupado por reclamar, correr en su área técnica y sonreír ante la adversidad.

Le sigue Guillermo Hoyos, quien en 25 partidos apenas sumó siete triunfos, cuatro empates y 14 derrotas, con 45 goles en contra. Su efectividad de 33.33% y un estilo de juego inconsistente terminaron por condenarlo.

El español Beñat San José, el antecedente inmediato al proceso de Pineda, tampoco logró cuajar: en 39 encuentros ganó solo 10, perdió 17 y recibió 62 goles, con una efectividad de 35.89%. Su Atlas se caracterizó por desplomarse en la segunda mitad de los torneos.

Otro caso es el de Leandro Cufré, de los primeros técnicos que trabajaron bajo el techo de Grupo Orlegi y quien llegó con promesas de estabilidad, pero firmó 12 victorias en 35 duelos, acumulando 18 derrotas y una efectividad de 39.04 por ciento.

Benjamín Mora, aunque con mejor porcentaje (43.08%), tampoco logró trascender: en 41 partidos tuvo marca pareja de victorias y derrotas (13 y 14, respectivamente) y una defensa que permitió 59 tantos. Eso sí, de los técnicos ya citados, fue el único que dirigió en una liguilla.

Entre interinatos y apuestas fallidas, Atlas ha vivido más de una década de inestabilidad en el banquillo. La historia reciente deja claro que no basta con cambiar de técnico: la dirigencia rojinegra enfrenta el reto de romper con la dinámica de procesos cortos, malas defensas y efectividades que difícilmente superan el 40 por ciento.

En la memoria de La Fiel quedan promesas incumplidas y un anhelo constante: encontrar a un estratega que transforme las estadísticas para que Atlas deje de engrosar la lista negra de técnicos que, como Pineda, salieron por la puerta de atrás.