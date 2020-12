Atlas: Julio Furch presenta exámenes médicos

Tras haber sido anunciado ayer como nuevo refuerzo de los Rojinegros del Atlas, el delantero argentino, Julio Furch, arribó a La Perla Tapatía inmediatamente después para reportar a las órdenes del entrenador Diego Cocca, y la mañana de este miércoles presentó los exámenes médicos desde una clínica privada, donde aprovechó para enviar un mensaje a la afición de los Zorros sobre su llegada al equipo.

"Estoy muy contento de estar acá y de prepararme. Ya tengo ganas de estar al cien con mis compañeros, de conocerlos y de entrenar con ellos, con muchísimas ganas y a dejarlo todo. Primero agradecerles por la cantidad de mensajes que me han llegado, por ahí es imposible contestar todos porque son muchísimos, así que ahora me toca dejarlo todo en la cancha para darles ese agradecimiento que me están dando en la bienvenida".

Se espera que para el día de mañana Julio Furch tenga su primer entrenamiento con el equipo comandado por Diego Cocca para unirse a los trabajos de pretemporada, ya que Atlas sostendrá duelos amistosos contra Tecos FC y Leones Negros de la Segunda División los días 12 y 15 de diciembre, respectivamente.

