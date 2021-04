Las buenas noticias en Atlas no paran y si la semana pasada, el mediocampista Édgar Zaldívar por fin fue a la banca luego de casi ocho meses de ausencia por lesión, ahora será Julio César Furch quien ha sido dado de alta, está recuperado físicamente y podría ir a la banca el próximo sábado, cuando los rojinegros reciban a León en el Estadio Jalisco.

El delantero argentino, aclamado por la Fiel, se lesionó una semana antes de arrancar el actual Guard1anes 2021, fue operado de un tobillo y su recuperación fue lenta y dolorosa; sin embargo ya está listo para aportar su calidad y liderazgo, aunque sea estando en la banca, esperando alguna posibilidad de reaparecer en el terreno de juego.

“Julio es un jugador muy importante, dentro y fuera de la cancha por su jerarquía, la idea es poder llevarlo a la banca, aporta mucho y seguro podrá sumar. El tiempo dirá si puede jugar o no, Julio hace mucho de su parte. En el partido que viene se mete Julio a la banca, como lo hizo Édgar el partido pasado”, informó Diego Cocca, director técnico del Atlas.

Por otro lado, el timonel argentino de los Zorros reiteró su compromiso de ir con todo a buscar los partidos y ante León no será la excepción, y es que en su plantel tiene a tres jugadores con acumulación de cuatro tarjetas amarillas, Aldo Rocha, Ignacio Malcorra y Anderson Santamaría y están a una de ser suspendidos un encuentro.

“Jugamos como una final más, este equipo se propuso eso, jugar finales, esto es, poner lo mejor que tengamos y dar lo máximo en el potencial y dárselo al equipo, eso no lo vamos a modificar. Vamos contra el campeón y le tenemos mucho respeto, hay que tener cuidado y trabajar, porque es un rival muy bueno. Entonces es una final más, es contra el campeón y es un gran desafío enfrentar a este rival, y vamos con lo mejor que tenemos, no importa si hay amarillas o no, vamos con todo”, comentó.

GC