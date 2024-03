El presidente de los Rojinegros del Atlas, José Riestra, expresó la mañana de este jueves su molestia por el bajo rendimiento del equipo, que solo ha logrado acumular 10 puntos de los 25 que se habían fijado como objetivo para esta temporada en la Liga MX.

Riestra enfatizó que aquellos que no estén comprometidos con el proceso tienen la libertad de explorar otras oportunidades , esto de cara a lo que resta de Clausura 2024, en donde todavía les queda jugar ante Rayados, Querétaro, Toluca, San Luis, Cruz Azul y Guadalajara.

"Tenemos seis fechas muy claras hacia adelante para demostrar quién quiere estar en este proceso, y quiero ser bien claro, el proceso es el que es, quién quiera estar, porque al final creo que siempre hablamos que esto es un juego de actores, los actores o protagonistas, son los que marcan muchas veces la pauta, pero hay veces que aquí no brillan y brillan en otro lugar, o brillaron en otro lugar y llegan aquí y no brillan. También depende mucho de la corresponsabilidad de todos, del cuerpo técnico, de la directiva, de los jugadores, de todas las áreas que están alrededor del club, y ahí hay que evaluar quién realmente quiere estar, quién dice que quiere estar y quién realmente con los hechos, con los actos, con este compromiso, con esta corresponsabilidad demuestra que quiere estar en este proceso. Y creo que aquí todos, todos, absolutamente todos, desde mi persona, hasta quien quieras, todos estamos siendo evaluados para ver si somos capaces de poder seguir en este club buscando lo que necesita, que es buscar esa consolidación", dijo el presidente rojinegro.

La falta de alcanzar la meta de 25 puntos significaría un fracaso para el Atlas en este torneo, según lo afirmado por el presidente José Riestra. Este objetivo no solo representa un estándar de desempeño, sino también una expectativa que el equipo y la afición tienen puestas en él. El no cumplir con esto reflejaría una temporada decepcionante y requeriría una reflexión profunda sobre el rumbo del equipo y los cambios que podrían ser necesarios para alcanzar un mejor rendimiento en el futuro.

"Así lo hablamos entre todos, así hicimos el compromiso todos de llegar a ese objetivo y si no lo alcanzamos, pues hay que ponerle que no lo alcanzamos. Así de claro, no fuimos capaces de conseguir el objetivo y tendremos que decir que fue otro torneo donde fracasamos y no llegamos. A obtener ese resultado. Claro, la palabra fracaso y la desviación. No llegué al objetivo, tengo que ser consciente, no llegué, no lo cumplí y ya no puedo decir otra cosa. Replantearnos otro, cerrar de buena manera, ganar más partidos. Sí, sabemos que por el otro lado hay un tema del cociente, como bien lo mencionan, tenemos que acumular la mayor cantidad de puntos en el cierre del torneo para alejarnos un poquito de esa zona, de tanto trabajo nos costó salir para hoy y volver a estar de regreso, pero si no llegamos a esos 25 puntos es clarísimo que el objetivo no lo alcanzamos", comentó Riestra López.

