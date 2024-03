Atlas en crisis: La lucha por superar a los líderes y cumplir expectativas

El Atlas enfrenta un problema significativo en el Clausura 2024, ya que hasta el momento ha tenido dificultades para obtener resultados positivos frente a los equipos líderes de la competencia. La falta de victorias ante rivales como Necaxa, Pachuca, Tigres y América ha dejado al equipo con la tarea pendiente de superar a los principales contendientes.

Los resultados adversos ante los punteros han sido notables. En la Jornada 1, Necaxa venció al Atlas por 2-1, seguido por una emocionante derrota ante Pachuca en la Jornada 4 con un marcador de 4-3. El empate 1-1 contra Tigres en la Jornada 8 fue seguido por una dolorosa derrota en casa ante América, donde el marcador final fue de 1-5 en la Jornada 10. Estos resultados resaltan la dificultad del Atlas para enfrentarse a equipos de alto calibre en la lucha por los tres puntos.

El panorama no se presenta más fácil para el Atlas, ya que le esperan enfrentamientos complicados contra Monterrey, Toluca, Cruz Azul y Guadalajara en las próximas jornadas. Estos partidos pendientes representan una serie de encuentros de alto riesgo que pondrán a prueba la capacidad del equipo de Beñat San José para superar a los rivales más fuertes de la Liga MX.

La situación se agrava al recordar las expectativas iniciales de la directiva, expresadas por el presidente ejecutivo, José Riestra. A principios del torneo, se prometió que el Atlas conseguiría 25 puntos, una meta que ahora parece distante, ya que el equipo solo puede presumir de 10 puntos después de más de la mitad del torneo transcurrido y estar situado en el lugar 13 de la tabla general.

El Atlas se encuentra en un momento crucial donde la necesidad de obtener resultados positivos es apremiante. Superar esta serie de partidos complicados será fundamental para revertir la situación y cumplir con las expectativas trazadas a principios de la temporada y poder clasificar a la Liguilla, aunque sea mediante el Play-in.

RESULTADOS ANTE LOS PUNTEROS

Jornada 1 Necaxa 2-1 Atlas

Jornada 4 Pachuca 4-3 Atlas

Jornada 8 Tigres 1-1 Atlas

Jornada 10 Atlas 1-5 América

PARTIDOS PENDIENTES DE ALTO RIESGO

Jornada 12 Atlas vs Monterrey

Jornada 14 Toluca vs Atlas

Jornada 16 Cruz Azul vs Atlas

Jornada 17 Atlas vs Guadalajara

