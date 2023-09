El defensa del Atlas, Javier Abella, ha expresado su serenidad ante el impresionante desempeño de Juárez hasta ahora, reconociendo la calidad y el buen momento de sus jugadores. Los rojinegros viajarán a la frontera para medirse a los Bravos, un rival que ocupa los primeros puestos de la clasificación, y esto no le sorprende al lateral derecho rojinegro.

"No es que me sorprenda, cada equipo que está en la Liga tiene jugadores de mucha calidad, por algo están en Primera División y si un equipo encuentra sincronía puede pelear los primeros lugares, el caso de San Luis, el caso de Juárez, que antes estaban en media tabla y ahora están por encontrar esa coordinación y ese engranaje de las piezas que pueden potenciar su nivel, no me sorprende porque cada equipo tiene jugadores de mucha calidad, pero también nosotros lo tenemos, tenemos jugadores muy buenos, que son de mucha importancia para nosotros y creo que simplemente nos toca enfocarnos en nuestro trabajo y disfrutar de lo que hacemos", comentó Abella.

Uno de los puntos más destacados es la fortaleza defensiva del Atlas, que lo ha colocado como líder en este aspecto en lo que va del torneo. Abella subraya la importancia de mantener esta solidez como clave para el éxito de su equipo.

Y es que los dirigidos por Benjamín Mora son el equipo que mejor defiende, al haber recibido solo cinco goles en los ocho partidos que se han disputado en el certamen de la Liga MX.

"Creo que es algo importante poder tener una defensa sólida, poder tener una defensa como la que hemos tenido en los últimos partidos que no hemos recibido gol, eso marca una pauta, que el equipo sienta la solidez, se sienta seguro y pueda desempeñar buen futbol, es algo importante, algo que en el pasado nos dejó buenos resultados y es importante seguir de esa manera, seguir con la portería en cero, con defensa sólida para seguir teniendo esa fuerza que viene de atrás", afirmó Abella.

OF