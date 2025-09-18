El partido Atlas vs Santos forma parte de la agenda de la Jornada 9 (J9) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, programado para este viernes. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este compromiso.

Este fin de semana, el puerto será el escenario donde los Cañoneros reciban a los Zorros. Ambas escuadras atraviesan un inicio complicado y están urgidas de sumar tres puntos que les permitan abandonar los últimos puestos de la clasificación.

Mazatlán acumula seis unidades, producto de una victoria, tres empates y cuatro derrotas. En su último compromiso, cayó por goleada 4-1 frente a Pumas, lo que refleja la necesidad de ajustar tanto en defensa como en ataque.

Atlas, por su parte, también llega con seis puntos, tras registrar un triunfo, tres igualadas y cuatro descalabros. En su partido más reciente empató 2-2 contra Santos Laguna, y ahora busca alejarse de la zona baja de la tabla.

El partido de la J9 del Apertura 2025 se disputará este viernes 19 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio El Encanto, de Mazatlán, Sinaloa. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J9 Mazatlán vs Atlas

Fecha y hora: Viernes 19 de septiembre, 21:00 horas

Viernes 19 de septiembre, 21:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Azteca 7

