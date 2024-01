A pesar de que se ha hablado de que al Atlas le queda espacio para un refuerzo más, por lo menos eso fue lo que señaló el presidente José Riestra, este viernes el director técnico, Beñat San José señaló que por el momento no espera a ningún refuerzo más para su plantilla, aunque no cerró la puerta a que alguien más pueda llegar, sobre todo sabiendo que el mercado aún sigue vigente.

Además, el técnico ibérico reconoció que hay buen material de cantera y que de ahí puede echar mano para los siguientes partidos, sobre todo ante tantas bajas que sufre el equipo, entre lesiones y suspensiones.

“La verdad no estoy buscando refuerzos, pero hasta que se cierre el mercado, que no se haga oficial que no se busca nadie, el club tiene sus profesionales y su departamento de scouting, pero si no hay ninguna salida, no habrá ninguna entrada, hoy tenemos dobles posiciones. Yo veo bien al plantel, tenemos bastantes jóvenes de cantera y podemos competir con ellos”, dijo el estratega rojinegro.

Por otro lado, Beñat San José reconoció que hay mucho por mejorar de un partido a otro, esto luego de la derrota sufrida el domingo pasado a manos del Necaxa y ahora que se verán las caras con Xolos de Tijuana este sábado por la noche en el Estadio Jalisco, el entrenador puso manos a la obra buscando corregir sus errores.

“Creo que el primer foco que vimos con respecto al partido anterior a mejorar fue que controlamos el partido, fuimos muy intensos, intentamos no dejar jugar al rival, pero para tener la pelota el tiempo que tuvimos, creo que tenemos que hacer más daño arriba, generar más opciones, tener más tiros, esa es la asignatura pendiente y esta semana hemos trabajado en ello. Hay que tener más volumen de finalización de tres cuartos para adelante y tener más tiempo la pelota para atacar y en eso nos hemos centrado en esta semana”, apuntó.

MF