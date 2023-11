Aunque sabe que no continuará en el timón de los rojinegros del Atlas, por lo menos como director técnico oficial, el entrenador interino Omar Flores reconoció que a pesar de que Atlas vivió un fracaso rotundo en el torneo al finalizar penúltimo en la tabla general tras empatar 0-0 con Necaxa, resultó ser de mucho aprendizaje para él en lo personal y profesional.

El “Harold” Flores aceptó que vendrán modificaciones y replanteamientos en el Atlas, ya que la directiva busca a un nuevo director técnico que sustituya a Benjamín Mora y Omar Flores, quienes dirigieron en este Apertura 2023, además de que se buscarán nuevas metas para el 2024.

“Tenemos que replantearnos muchas cosas, en lo personal, entré en una situación compleja y eso me ayuda a ir forjándome como entrenador, al final no salieron las cosas como queríamos, era cerrar de forma mucho mejor en cuestión de puntos y funcionamiento, no supimos salir del bache, de la caída que tuvimos en la recta final, es una experiencia bastante compleja, pero de mucho aprendizaje, no nos queda más que analizar y ver que no nos vuelvan a suceder estas cosas y apuntar al siguiente torneo para que tengamos el levantón desde lo grupal, los puntos, tenemos que ver hacia adelante y buscar metas mucho más altas”.

Por otro lado, Omar Flores reconoció que el plantel vive un momento complicado de tristeza y frustración tras la eliminación de un torneo que resultó más mediocre y humillante, que esperanzador.

“(Los jugadores) están tristes, se sienten en deuda con la afición, con el equipo, con todo mundo, así es que el ambiente en el vestidor es como debe de ser, con tristeza, pero con un compromiso para el siguiente torneo entregar mejores cuentas, mejor rendimiento y más alegrías a la afición del Atlas”, dijo el todavía entrenador interino del Atlas.

MF