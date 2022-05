Atlas está cerca, ya pasaron por encima de su acérrimo rival Chivas en Cuartos de Final, ahora les toca medirse en Semifinales a uno de los equipos más fuertes y estructurados de la Liga, los Tigres de la UANL, sin embargo, para que el equipo logre el título, segundo de manera seguida, deben ganarle a cualquiera, según expresó el delantero Julio Furch.

Y es que según dijo el argentino, ganarle a los Tigres de Miguel Herrera, sería un envión anímico importante para luego llegar a la Final y poder lograr el bicampeonato, el tercer título en su historia.

"Tigres sabemos lo que es, es un rival muy fuerte, que creo que tiene uno de los mejores planteles de México, grandes jugadores que tienen mucho tiempo en la Liga, compitiendo y ganando títulos, siempre de muy buena manera, somos conscientes del rival que vamos a enfrentar, es un equipo que pelea campeonatos, nosotros también queremos acostumbrarnos a eso, pasamos una etapa difícil en Cuartos, ahora las Semifinales serán más difíciles, pero para ser campeón, hay que ganarle a los mejores y ganarle a Tigres será algo muy bueno en lo anímico para llegar a la final y conseguir el bicampeonato sería el sueño de todos, antes se soñaba en un campeonato y ahora se sueña en dos", explicó "El Emperador" Furch.

Lo cierto es que en Atlas no esperan un partido abierto, sino que serán dos equipos que puedan llegar a nulificarse, esto debido a la trascendencia de la serie, es por eso que no pueden regalar ni un solo instante a un rival como Tigres, que tiene jugadores de alto peligro.

"Estos partidos son más cerrados, no son partidos abiertos, en donde hay que jugar los 180 minutos y no hay que regalar ni un minuto, en defensa sabemos lo que nos toca, desde arriba nosotros presionamos siempre, hacemos que no salgan de manera limpia y hay que aprovechar los espacios que dejen ellos, eso será fundamental para nosotros, sí son partidos más cerrados y ese será un trabajo que haremos entre todos, buscar contrarrestar la ofensiva, tienen muchas ideas y jugadores peligrosos", dijo.

Atlas recibirá a Tigres en el Estadio Jalisco este miércoles 18 de mayo a las 21:00 horas, en el partido de Ida de las semifinales del Torneo Clausura 2022.

OF