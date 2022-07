El presidente del Atlas, José Riestra se mostró molesto y algo preocupado por el paso que lleva el bicampeón, en donde tiene solo una victoria en el Apertura 2022 y ha sumado tres derrotas en cinco partidos. Ante esto, ya ha tenido reuniones con el cuerpo técnico, con la finalidad de entender qué es lo que está sucediendo.

Además, Riestra también dijo estar tranquilo y confiado en que las cosas mejorarán con el equipo de La Madriguera, al grado de señalar que el equipo derrotará al New York City FC en la Campeones Cup.

“Ocupado, analizando muy de cerca lo que ha pasado, hemos tenido charlas con Diego (Cocca) para afinar detalles. Claro que hay un cansancio mental y físico, no hemos podido tener un par de pretemporadas, no hemos tenido el plantel completo por lesiones, hemos dejado de defender como defendíamos, pero es parte del proceso y estoy convencido de que le daremos la vuelta y que ganaremos la Campeones Cup en Nueva York”, mencionó el presidente rojinegro en entrevista con el periodista David Faitelson.

En donde hace caso omiso es en las críticas que se generan por el tema de las supuestas ayudas arbitrales que hicieron que Atlas resultara bicampeón, o bien, que el presidente José Riestra es hermano del secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, Íñigo Riestra.

Dijo entender el por qué vienen todas las críticas, sobre todo de quienes sienten envidia por los dos títulos conseguidos por los Zorros en tan solo seis meses.

“Es difícil explicar el éxito de alguien más, creo que en la ciudad en donde nos ha tocado vivir el campeonato, no cae en gracia a la otra afición. Nos cuesta mucho trabajo reconocer, porque durante 70 años, mucha gente dentro de Atlas, quiso lograr esto, un bicampeonato y no lo logró y hay que encontrar el pretexto ideal y encontraron un lugar ideal en donde hablar, diciendo que nos vemos beneficiados por el arbitraje, pero no hablan de que somos la mejor defensa, de a qué rivales hemos eliminado”, comentó, a la vez de rechazar cualquier supuesto “conflicto de interés”.

JL