El inicio del Apertura 2022 no ha sido del todo bueno para los rojinegros del Atlas, y es que en los dos primeros encuentros, el bicampeón suma solamente un punto de seis posibles, además de que ha sufrido las bajas de prácticamente todos sus delanteros titulares por temas de lesión. Ante esto, el técnico Diego Cocca señaló que disputarán el torneo con sus posibilidades, sin creerse un equipo con mayor potencial deportivo y económico.

“Tenemos claro quiénes somos, no somos América, Tigres, Monterrey, Santos, Toluca, tenemos que estar muy bien, al máximo de nuestras posibilidades para poder competir y cuando entramos a la cancha sin estar al máximo, nos pasa esto, nos hacen tres goles en 15 minutos, modificamos el sistema y eso me da la pauta de poder jugar con distintas posiciones, tomando en cuenta también que no tuvimos a Julián y a Julio, además de Manotas que tampoco está”, indicó Diego Cocca, timonel rojinegro.

El próximo sábado, Atlas recibirá a Cruz Azul en su debut en casa y ante su gente, partido que marcará el inicio de una seguidilla de partidos cada tres días aproximadamente, entre Liga, juegos amistosos, juegos oficiales ante equipos de la MLS y juego de estrellas, además de que el torneo Apertura 2022 será corto por la presencia de la Copa del Mundo de Qatar en noviembre próximo.

“Tenemos las cosas bien claras, no ponemos excusas, y tenemos un filtro (Cruz Azul) muy difícil, porque después de la otra semana, jugaremos cada tres días hasta que termine el torneo”, dijo Cocca tras la derrota de su equipo a manos de Toluca por 3-2.

JL