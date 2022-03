El hecho de que Atlas viva una baja de juego considerable en el primer tercio del Torneo Clausura 2022 es normal, así lo señaló Luis "Hueso" Reyes, y es que hoy en día ya todos le juegan a tope al campeón, hay lesionados, suspendidos, baja de juego y un desgaste físico importante, sin embargo, dijo que esto no es una "campeonitis".

"Campeonitis así no, es como lo he dicho, los rivales ya nos juegan a muerte, somos los campeones y todos salen a ganarnos, va a ser más difícil este torneo, contamos con eso de que no tuvimos pretemporada, eso nos ha mermado en lesiones y ahora estamos tranquilos, trabajando y los que suplan a los lesionados lo harán de buena manera", dijo el lateral izquierdo de los Zorros.

Ante las posibles bajas de Emanuel Aguilera, Diego Barbosa y Anderson Santamaría, la zaga rojinegra se ha visto afectada, sin embargo será hasta este martes, un día antes del juego frente a Pachuca, que se decida si los lesionados ya se puede integrar a los trabajos, sin embargo el peruano está suspendido y no estará disponible.

"Apenas hoy vamos a hacer el parado, fue doble jornada y no sabemos quién vaya a jugar y sobre los dos últimos partidos, es normal, como lo había dicho, somos los campeones y todos los equipo nos juegan a muerte, todos nos quieren ganar obviamente será complicado este torneo, tenemos que estar concentrados el doble para seguir haciendo un buen torneo y buscar el bicampeonato, es el deseo de la gente", apuntó Reyes.

