Atlas: Calendario de terror para los Rojinegros

Una semana larga más de entrenamientos y dará comienzo la vorágine de encuentros para el bicampeón del futbol mexicano, y es que una vez que concluya el encuentro de la próxima jornada ante Tigres, los rojinegros del Atlas no volverán a tener descanso y jugarán dos partidos por semana, incluidos partidos de jornada doble, así como juegos internacionales y compromisos con la Liga MX.

En lo que resta de julio, Atlas enfrentará a los felinos de la UANL, a los Xolos de Tijuana y a Santos Laguna; en agosto el campeón se medirá a Querétaro, Chivas, Juárez, Puebla, Pachuca y León, además de que la base del plantel, incluido Diego Cocca viajarán a Minnesota para encarar el All Star Game de la Liga MX ante la MLS.

Es decir, llevan así 10 compromisos en mes y medio, incluido un viaje a Estados Unidos. Sin embargo septiembre no se queda atrás y en el mes patrio los Zorros enfrentarán a Pumas, Mazatlán, Atlético San Luis, Monterrey, así como al New York City FC en la Campeones Cup y al Real Salt Lake en la Leagues Cup Showcase, ambos equipos de la MLS y los dos serán en territorio estadounidense.

Finalmente, Atlas terminará la temporada regular ante los Rayos del Necaxa en el Estadio Jalisco el 1 de octubre, esperando haber clasificado a la Fiesta Grande del Apertura 2022 y de ser así, sea por la vía del Repechaje o de manera directa, los rojinegros seguirán con más encuentros antes de que dé inicio la Copa del Mundo de Qatar 2022. Un torneo intenso para el campeón, con partidos cada tres días en promedio y ningún día de descanso. ¿Les alcanzará?

CALENDARIO ATLAS

Sábado 23 de julio vs Tigres – Estadio Universitario

Martes 26 de julio vs Tijuana – Estadio Jalisco

Domingo 31 de julio vs Santos – Estadio TSM

Jueves 4 de agosto vs Querétaro – Estadio Jalisco

Miércoles 10 de agosto ALL STAR GAME - Minnesota

Sábado 13 de agosto vs Chivas – Estadio Akron

Martes 16 de agosto vs Juárez – Estadio Jalisco

Sábado 20 de agosto vs Puebla – Estadio Jalisco

Jueves 25 de agosto vs Pachuca – Estadio Hidalgo

Domingo 28 de agosto vs León – Estadio Nou Camp

Sábado 3 de septiembre vs Pumas – Estadio Jalisco

Miércoles 7 de septiembre vs Mazatlán – Estadio Kraken

Domingo 11 de septiembre vs San Luis – Estadio Jalisco

Miércoles 14 de septiembre vs NYC – CAMPEONES CUP

Sábado 17 de septiembre vs Monterrey – Estadio BBVA

FECHA FIFA

Jueves 22 de septiembre vs Real Salt Lake – LEAGUES CUP SHOWCASE

Sábado 1 de octubre vs Necaxa – Estadio Jalisco

GC