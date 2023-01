Ahora que se viven tiempos de incertidumbre respecto a quién puede ser el estratega ideal de la Selección Mexicana, en Atlas tienen claro el perfil que debe de tener el próximo seleccionador del combinado nacional.

En específico es Benjamín Mora quien no tiene dudas respecto a este tema, y a pesar de que no se atrevió a dar el nombre de algún candidato, el entrenador de los Zorros enlistó las cualidades que debe poseer el próximo estratega del Tricolor.

“A mí me gustaría que llegara un entrenador que entendiera la idiosincrasia y el ADN del mexicano, cómo corre la sangre por nuestras venas, cómo es nuestro programa de pensamiento, cómo es nuestra cultura deportiva mediante al futbol y lo que somos nosotros como mexicanos”.

“Me gustaría que llegara un técnico que tuviera ganas de trascender con nuestro país, que tuviera ganas de reubicarnos en lo que somos realmente como país, como selección y como equipo. Si bien hemos calificado la mayoría de veces de la Fase de Grupos creo que nos podría ir mejor. No me atrevería a decir algún nombre, pero no me gustaría traer a México a un entrenador que resolviera por encima las cosas, tiene que ser de raíz o no funcionará”, comentó en entrevista para Promomedios Radio.

Durante las últimas semanas el estratega que más ha sonado para llegar al Tri ha sido Marcelo Bielsa, quien ha tenido etapas como entrenador dentro de los clubes de la Liga MX y se ha distinguido por generar toda una estructura de crecimiento en sus equipos y sus estructuras de fuerzas básicas.

IO