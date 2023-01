Javier "Chicharito" Hernández, actual jugador del LA Galaxy, compartió que uno de sus sueños es jugar un último Mundial con la Selección Mexicana, es decir, le gustaría formar parte de la Copa de Mundo 2026 donde México será parte de los anfitriones. Hernández sabe que no es cuestión de querer, entiende que debe ganarse un lugar en las convocatorias del técnico que llegue al frente del "Tricolor".

"Habrá que ver cómo llego físicamente que es lo más importante, pero creo que con el cuidado, con inversión de tiempo en el trabajo, todo lo que estoy haciendo a mi cuerpo, mi mente, mis emociones…¡claro!, ¿por qué no?", señaló en entrevista para 90 min.

"Chicharito" Hernández no fue considerado por el extécnico del tricolor, Gerardo "Tata" Martino, debido a una indisciplina por lo que se perdió la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Actualmente, el delantero que milita en la MLS tiene 34 años de edad, por lo que para el Mundial de 2026 tendría 37, pero Hernández no lo ve como un impedimento. "Hay muchos ejemplos, no nada más en el futbol, de jugadores que rinden a los 40 años, 38, 39 que son extraordinarios, entonces sí, por qué no, dependerá de muchos factores, pero mi respuesta es sí", agregó el tapatío. Hernández se encuentra concentrado con LA Galaxy de cara a la siguiente temporada de la MLS.

