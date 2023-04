El hecho de estar en el lugar 12 de la tabla general en la Liga MX, además de situarse en los Cuartos de Final de la Concachampions, hace que el director técnico del Atlas, Benjamín Mora aun no elija a qué torneo darle mayor importancia de cara al cierre de la temporada regular en el torneo casero, ya que todavía tiene posibilidades de seguir avanzando en ambos.

“Las dos competiciones claramente tienen su importancia, la liga doméstica sabemos lo que significa entrar a la Liguilla e intentar buscar los resultados y seguir haciendo historia y la Concachampions no se llega más que siendo campeones, no sabemos cuándo volvamos, así que elegir un torneo no me parece lo ideal, porque no sabemos lo que va a pasar, pero dependiendo del resultado, podremos planear lo que sigue, pero no pienso en eso, hace dos días pensábamos en el Clásico, ahora venimos a este escalón, todas son finales que queremos jugar de aquí a la recta final de los torneos”, dijo el técnico mexicano.

Será este martes por la tarde, en punto de las 18:00 horas, cuando Atlas se mida al Philadelphia Union de la MLS en el Subaru Park, partido en el cual todos los jugadores rojinegros son elegibles y todos tienen el deseo de jugar y ayudar al equipo a seguir cosechando buenos resultados.

“Yo siempre hablo de lo que es la regularidad en el futbol, la productividad en los factores, en este caso jugadores, en donde podemos ejercer la tendencia similar para la evolución del funcionamiento, para mí el insistir y tratar de mejorar los detalles en los entrenamientos me paree fundamental para que se sientan cómodos en esa simbiosis, así que todos normalmente, cuando evolucionamos, es importante que entiendan su rol, a dónde llegan y todos están elegibles para este partido”, apuntó.

