Levantando la moral, recuperándose de los golpes recibidos hasta la mitad del torneo, sanando rápidamente y ahora golpeando hasta buscar ganar, así está Atlas de cara a su partido frente al Philadelphia Union de la MLS, y es que el técnico Benjamín Mora señaló previo a este partido de Ida la Concachampions su equipo se levanta tal y como Rocky Balboa lo hizo en la misma ciudad, Filadelfia, Pensilvania.

“Creo lo mismo que Rocky, no importan los golpes que nos den, siempre hay posiblidades, mientras esté la pelota en juego, mientras haya posibilidad de salir adelante, de mostrar resiliencia, no podemos no hacerlo si lo sentimos, porque sería incongruente, yo veo al equipo muy fuerte mentalmente, en el equilibrio emocional, es un partido de futbol en donde puede que los momentos no favorezcan, pero con la convicción podemos hacerlo”, dijo el timonel rojinegro.

Atlas enfrentará este martes al equipo de la tierra del personaje interpretado por Sylvester Stallone y lo hará con la intención de llevarse la victoria a casa y dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda, un torneo que entrega pase al Mundial de Clubes.

“Muy contentos de estar en Filadelfia con muchas ganas de ya saltar al campo para vivir esta experiencia, tenemos pocos días de recuperación, pero con el corazón latente para hacer nuestro trabajo el día de mañana”, platicó.

El partido arrancará en punto de las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) en un clima frío que caerá sobre el Subaru Park, casa de uno de los mejores equipos de la MLS.

