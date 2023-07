La salida de Julián Quiñones a las Águilas del América dejó abierta la puerta para que los rojinegros se puedan hacer de un refuerzo más, ya que quedó abierto el espacio para un jugador No Formado en México y para esto, Grupo Orlegi ya comienza a moverse. Sin embargo, el director técnico del Atlas, Benjamín Mora dijo que está contento y conforme con el equipo que se armó para este Apertura 2023.

“Grupo Orlegi está buscando el perfil, eso no cambia lo que estamos haciendo, ahorita tenemos la plaza, hay posibilidades, pero no se ha definido absolutamente nada en ese sentido, lo dije anteriormente y lo mantengo, el equipo que tenemos es suficiente, yo no pienso en los supuestos casos, pero si se da el tema es por necesidad, pero yo veo al equipo que va creciendo”, dijo Mora.

Para este torneo, Atlas contrató a jugadores como Eduardo “Mudo” Aguirre, Juan Zapata, Mateo García y el regreso de Rivaldo Lozano, aunque todavía hay oportunidad de hacer contrataciones, ya que los registros se cerrarán de manera atípica hasta el mes de septiembre.

Por otro lado, este martes Atlas fue invitado a la inauguración de una Ludoteca en el DIF de Nextipac, en donde serán vecinos una vez que se confirme la mudanza a la Academia AGA en las próximas semanas. El evento forma parte de los programas sociales que promueve Grupo Orlegi y Atlas FC.

