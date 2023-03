Pese a que no le ha dado resultado en todo lo que va del torneo casero, los rojinegros del Atlas seguirán bajo el mismo tenor, la misma estrategia y las mismas indicaciones, así lo indicó el director técnico Benjamín Mora, quien se mostró confiado de que muy pronto llegarán las victorias con la táctica que está implementando.

“Considero que los estilos de juego son variados en el futbol y te llevan a un resultado, yo soy fiel creyente de lo que hago, soy fiel creyente de que este estilo puede llevarnos a los triunfos en un futuro cercano, no obstante sé que tenemos que ser adaptables a las circunstancias a los momentos y necesidades del equipo y no descarto en algún momento variar e algunas fases del campo, en ciertos comportamientos, sin embargo creo que el resultado se llega desde un funcionamiento del que uno está convencido, porque si uno propone y no cree que nos llevará al resultado, eso puede ser negativo, entonces nosotros seguiremos insistiendo, pero es un proceso, lleva tiempo y todo tiene su momento, estamos muy cerca”, dijo.

Sobre el partido que sostendrá Atlas este miércoles por la noche en San Pedro Sula ante el Olimpia de Honduras, el técnico Mora reconoce de la responsabilidad que es sacar un buen resultado en este juego de ida de los Octavos de Final de la Concanchampions.

"El grado de responsabilidad es máximo. Estoy consciente de las necesidades de la institución, de representar dignamente a México en este torneo. Estamos mejorando en todos los sentidos que podamos, y venimos a Honduras a hacer lo mejor posible", afirmó Mora.