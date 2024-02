El triunfo obtenido sobre Santos Laguna por goleada ha quedado empañada, luego de la dura entrada que sufrió Eduardo Aguirre por parte del portero visitante, Carlos Acevedo al momento de anotar el primer gol del partido. Luego de las primeras valoraciones, el técnico Beñat San José lamentó los hechos y declaró que el corte que sufrió parece bastante grave, más de lo que podría pensarse.

Aguirre, quien hizo su cuarto gol en lo que va del Clausura 2024, fue trasladado al hospital de inmediato para su curación y será en el transcurso de la semana cuando se dé a conocer el tiempo de recuperación.

“Lo han llevado al hospital, ha sido una tremenda entrada, se pueden ver los tacos de los botines, le ha cortado la pierna increíblemente, es terrible que perdamos así a nuestro delantero, lo bueno es que no le tocó los ligamentos ni la rodilla, es una lástima y le dicamos la victoria, porque está haciendo un gran trabajo y es una lástima y es increíble que haya sufrido esa entrada y prefiero no seguir hablando. Le cortaron la pierna y mañana veremos cuánto tiempo va a estar, espero que no sea más grave de lo que parece, pero es bastante grave”, dijo el timonel español.

Lo cierto es que Beñat San José y su cuerpo técnico pensaron que habría una sanción más fuerte para Carlos Acevedo por tan terrible entrada sobre su delantero, sin embargo solo quedó en una imagen escalofriante y un gol recibido para el arquero mexicano.

“Todos pensábamos que la iban a sancionar, porque fue muy fuerte, es lo que pensábamos. Está el árbitro y el VAR y si consideraron que no, hay que callar y seguir, esto me frustra por Edu, ha sido muy impactante, pero no voy a juzgar al árbitro, no es mi trabajo”, apuntó.

SV